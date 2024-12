1/11 L'épouse du dictateur syrien Bachar el-Assad était appréciée dans le monde entier avant la guerre civile. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Johannes Hillig et AFP

Dire que Bachar al-Assad traverse une période difficile est un doux euphémisme. Le dictateur a régné sur la Syrie pendant près d'un quart de siècle et s'est accroché au pouvoir avec acharnement pendant plus d'une décennie de guerre civile. Il vit désormais en exil. Avec sa famille, il s'est réfugié en Russie.

Son épouse Asma al-Assad aurait récemment demandé le divorce. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti, mais la formulation complexe de la question laisse planer le doute sur quel aspect précis il s'exprimait. Les spéculations autour de cette séparation continuent donc.

Un père cardiologue, une mère diplomate

Asma al-Assad insatisfaite des conditions de vie à Moscou en raison du gel des avoirs de la famille, souhaiterait retourner à Londres, où elle a grandi. Fille d’un cardiologue réputé et d’une diplomate syrienne, elle a grandi dans un cadre privilégié. Après des études en informatique et littérature française, elle a entamé une carrière dans la banque d'investissement avant d'épouser Bachar al-Assad, rencontré durant ses études. Le couple a trois enfants, aujourd'hui adultes, sur lesquels on sait peu de choses.

Bachar al-Assad a étudié la médecine et devait travailler comme ophtalmologue. Il n'était pas du tout prévu qu'il prenne un jour le pouvoir en Syrie. Mais son frère est mort dans un accident de voiture.

Elle était autrefois considérée comme une «rose dans le désert»

Avant le début de la guerre civile syrienne en 2011, Asma était perçue comme le visage moderne et progressiste de la dynastie Assad. Dans un article de couverture du magazine américain «Vogue», elle a été qualifiée de «rose du désert».

Puis la guerre civile a éclaté en Syrie. Elle s'est retirée de la vie publique et a agi en arrière-plan. En raison de son silence sur la violente répression des manifestations pro-démocratiques en Syrie, l'épouse du dirigeant a été critiquée. Depuis les manifestations d'abord pacifiques de 2011, qui se sont transformées en guerre civile, plus d'un demi-million de personnes ont été tuées dans le pays.

Fondatrice d'une organisation caritative

La relation avec son mari aurait beaucoup souffert durant cette période. Après le décès de la mère d'Assad en 2016 et un cancer du sein diagnostiqué en 2018, Assad et sa femme se sont à nouveau rapprochés. Un an plus tard, le couple a annoncé que la femme de 49 ans avait surmonté son cancer. En mai, on lui aurait diagnostiqué un cancer du sang.

Asma al-Assad est la fondatrice de l'organisation caritative Syria Trust for Development, basée à Damas, l'une des rares organisations autorisées à travailler dans les zones contrôlées par le gouvernement. Selon un rapport du magazine économique en ligne «Syria Report», le secteur humanitaire en Syrie est devenu rentable, en particulier pour des personnes comme Asma al-Assad.

En 2020, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé Asma al-Assad d'être devenue l'une des «profiteuses de guerre les plus notoires» en Syrie grâce au soutien de son mari.