Après plusieurs alertes respiratoires, le pape répond bien aux soins qu'il reçoit à l'hôpital Gemelli de Rome et son état de santé est en légère amélioration, selon le dernier bulletin médical publié samedi soir par le Vatican. Soigné dans une suite spéciale à l'hôpital Gemelli depuis le 14 février pour une double pneumonie, le souverain pontife de 88 ans enregistre une «légère amélioration» de son état de santé.

« Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous Le pape »

«Les conditions cliniques du Saint-Père au cours des derniers jours sont restées stables, et, par conséquent, témoignent d'une bonne réponse à la thérapie», indique le bref communiqué. Les médecins souhaitent néanmoins confirmer cette embellie et «par prudence réservent encore leur pronostic» sur l'évolution de la maladie. Le jésuite argentin alterne repos, prière, travail et physiothérapie pour venir à bout d'une pneumonie qui touche ses deux poumons et occasionne des épisodes de détresse respiratoire. Le dernier en date a eu lieu lundi, mais depuis plusieurs jours, le Vatican qualifie son état de «stable».

François remercie dans une vidéo

François n'a plus fait d'apparition publique et aucune photo ou vidéo de lui n'a été publiée depuis le début de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013. Unique preuve de vie du souverain pontife communiquée depuis par le Vatican, un enregistrement audio diffusé jeudi soir dans lequel il remercie de leur soutien ses fidèles catholiques.

Dans ce message, d'une durée de 25 secondes et dit d'une voix très affaiblie, il a remercié ceux qui prient pour son rétablissement. «Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place» Saint-Pierre de Rome, a dit le jésuite argentin dans ce message en espagnol, sa langue maternelle, enregistré plus tôt dans la journée et à sa propre demande, selon le Vatican. «Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous», a-t-il poursuivi, marquant plusieurs pauses pour reprendre son souffle, avant d'ajouter: «merci».

Les pèlerins à l'hôpital

Les pèlerins sont nombreux à venir prier pour lui devant une statue de Jean-Paul II (1978-2005), qui y avait quant à lui été soigné à neuf reprises et y avait passé un total de 153 jours.Samedi matin, le cardinal italien Pietro Parolin a lu à haute voix un message au nom du pape lors d'une messe à la basilique Saint-Pierre.Le pape avait travaillé sur ce message depuis l'hôpital il y a quelques jours seulement, le 5 mars, a indiqué le Vatican.

François a manqué les trois dernières prières dominicales de l'Angélus et le Saint-Siège a fait savoir que le cardinal Michael Czerny le remplacerait pour présider la messe du premier dimanche de Carême. L'hospitalisation du souverain pontife intervient après qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années : en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et des infections respiratoires à répétition. François souffre de fragilités respiratoires, notamment en raison d'une ablation du lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans.