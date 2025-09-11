il y a 58 minutes

Au Qatar, des funérailles ce jeudi pour les victimes des frappes israéliennes

Le Qatar a annoncé que des funérailles se tiendront jeudi à Doha pour les personnes tuées dans les frappes israéliennes qui ont ciblé mardi des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.

«La prière funéraire pour les martyrs de l'attaque israélienne, parmi lesquels figure le martyr en service, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), aura lieu dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025 à la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab», a précisé le ministère qatari de l'Intérieur. Ils seront inhumés au cimetière de Musiemer.

Le Hamas a affirmé que les dirigeants du mouvement avaient survécu à l'attaque, mais fait état de six morts: le fils du négociateur en chef Khalil al-Hayya, le chef du bureau de Khalil al-Hayya, trois gardes du corps et un policier qatari. Selon des sources du Hamas, six dirigeants dont Khalil al-Hayya, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenue à joindre aucun d'eux depuis.

Source: AFP