Les enquêteurs estiment que le président Bolsonaro ( à droite) était au courant des projets de Walter Braga Netto. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La police fédérale (PF) brésilienne a arrêté samedi l'ex-ministre de la Défense Walter Braga Netto, soupçonné d'entrave à l'enquête sur un projet présumé de coup d'Etat, a annoncé à l'AFP une source policière. Le général Braga Netto fut en 2021-2022 le ministre de la Défense du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, avant d'être son colistier à l'élection présidentielle de 2022, qu'ils ont perdue face à l'actuel chef de l'Etat de gauche Lula.

La PF a annoncé par écrit avoir délivré, avec l'autorisation du Tribunal fédéral suprême (STF), un ordre de détention préventive et procédé à deux perquisitions «à l'encontre de personnes qui feraient obstruction» à la production de preuves. «Braga Netto a été arrêté au cours de l'opération», a déclaré la source policière.

«Crimes d'abolition violente de l'Etat de droit»

Fin novembre, la police a recommandé d'inculper Bolsonaro, 69 ans, et plusieurs de ses proches, pour leur implication présumée dans un projet de coup d'Etat visant à empêcher l'investiture de Lula. Parmi ces proches, le général Braga Netto.

La police fédérale estime que les 37 personnes en question devraient être poursuivies pour «les crimes d'abolition violente de l'Etat de droit, de coup d'Etat et d'organisation criminelle».

La PF a rassemblé des preuves pendant deux ans et rédigé un rapport de 884 pages, désormais entre les mains du procureur de la République Paulo Gonet, qui doit décider s'il donne suite aux demandes d'inculpation.

Bolsonaro était au courant

Selon les enquêteurs, Bolsonaro avait «pleinement conscience» des «actes clandestins visant à abolir l'Etat de droit» et y avait «participé activement». Il avait en outre «pleinement conscience» d'une opération visant à assassiner Lula. Appelée «Poignard vert et jaune», elle aurait été discutée dans la maison même du général Braga Netto. Et le plan en a été imprimé au Planalto, le palais présidentiel, selon les enquêteurs.

Parmi les preuves réunies par la PF figure aussi un manuscrit saisi au siège du parti de Bolsonaro, dans les affaires d'un conseiller de Braga Netto. Lula l'avait emporté d'une courte marge au second tour de la présidentielle, fin octobre 2022, et avait entamé son troisième mandat le 1er janvier 2023. Il avait déjà été président de 2003 à 2010.