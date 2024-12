Photo: Peter Kramer/NBC via Getty Image

Solène Monney Journaliste Blick

Les démocrates ont essuyé un revers lors des élections de novembre dernier. En coulisse, des gouverneurs du parti à l'âne n'ont pas attendu cette défaite pour passer à l'action contre le futur président. Bien avant que Joe Biden ne se retire de la course présidentielle en juillet, ces élus préparaient déjà leur riposte. Leurs objectifs? Bloquer et discréditer Donald Trump ainsi que son «projet 2025» en le prenant à son propre jeu, révèle CNN mercredi 11 décembre.

Plutôt que de se limiter à des débats théoriques, les gouverneurs démocrates ont élaboré des stratégies concrètes pour «humilier» Donald Trump lorsqu'il pendra des «décisions extrêmes». Pour ce faire, ces gouverneurs démocrates ont étudié minutieusement les prérogatives et les lois propres à leurs Etats. Certains ont constitué des stocks secrets de pilules abortives, anticipant de potentielles restrictions fédérales. D’autres se préparent déjà à répondre à une éventuelle tentative de nationalisation de leurs forces de police, que la Maison Blanche pourrait mobiliser pour des raids d’expulsion.

Des exercices à huis clos

Les gouverneurs démocrates ne prennent pas la mission de contrer Donald Trump à la légère. Plusieurs d'entre eux ont mené des exercices de simulation à huis clos pendant des mois. Ils étaient souvent accompagnés de procureurs généraux et d'autres responsables concernés. Et pas question que la Maison Blanche, encore tenue par Biden, ne s'en mêle et fasse tout capoter. Ses employés ont été tenus à l'écart.

Des collaborateurs de différents gouverneurs ont également expliqué à la chaîne de télévision américaine que des équipes d'avocats réalisent des recherches très approfondies sur les motions et réponses à donner aux «excès» de Trump. D'autres encore sillonnent le pays pour échanger et faciliter le partage d'informations.

Tim Walz entre dans la danse

Tim Walz, le colistier de Kamala Harris lors de la course à la présidence, a secrètement chargé une équipe de faire des plans en vue d'un second mandat de Trump. Celle-ci élabore des stratégies pour renforcer l’accès aux soins de santé reproductive et organise des exercices de simulation pour anticiper d’éventuels abus de pouvoir du gouvernement fédéral.

Kathy Hochul, gouverneure démocrate de New York, détaille pour CNN la raison qui la pousse à se préparer à l'arrivée de Trump: «Je dois être pleinement consciente de tous ces défis potentiels et avoir une stratégie pour y répondre si jamais ils se présentent. Il s’agit donc de jouer un peu en défense dès maintenant, d’élaborer un plan de jeu et d’être prêt à travailler.» Si ces gouverneurs mettent à exécution leur plan contre Donald Trump, son mandat ne sera de loin pas de tout repos.