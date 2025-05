Cassie est la pièce centrale de l'accusation. Photo: keystone-sda.ch

La chanteuse Cassie, qui a décrit durant deux jours les violences et sévices sexuels subis sous l'emprise de son ancien compagnon P. Diddy, s'apprête à vivre une nouvelle journée pénible jeudi où elle sera interrogée par les avocats de la défense. Casandra Ventura, de son vrai nom, est la pièce centrale de l'accusation au procès ultra médiatisé du rappeur et producteur de 55 ans, tombé de son piédestal depuis que les accusations de violences sexuelles se sont multipliées contre lui en 2023.

La chanteuse américaine de R&B, 38 ans, a déjà longuement raconté mardi et mercredi comment, peu après le début de sa relation avec le rappeur, avec lequel elle est restée une dizaine d'années, elle a été contrainte de participer à des «freak-offs»: des marathons sexuels que P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, dirigeait et dont elle était le centre de l'attention mais aussi, selon elle, l'objet.

Les avocats de la défense ont laissé entendre qu'ils allaient tenter d'appuyer sur le fait que la jeune femme prenait sciemment des drogues et avait un comportement erratique et parfois même violent. «Etre un participant consentant à votre propre vie sexuelle ne constitue pas du trafic sexuel», a souligné en début de semaine Teny Geragos, avocate de P. Diddy, notamment poursuivi pour trafic sexuel et transport de personnes à des fins de prostitution.

«Je n'avais plus envie de vivre»

Cassie a expliqué dans son témoignage que la prise de drogues lui permettait de se détacher, de se dissocier d'elle-même dans ces moments pénibles: «Cela me permettait d'être insensible, c'est pour ça que j'en consommais tant (...) c'était une sorte de fuite». Le rappeur était en outre régulièrement violent avec elle, comme l'a notamment montré une vidéo accablante où on le voit se déchaîner contre elle dans un couloir d'hôtel en 2016. Le couple a définitivement rompu en 2018, une séparation ponctuée par un viol, selon la chanteuse. Celle-ci a affirmé avoir souffert de «flashbacks horribles» durant les années qui ont suivi.

Mariée en 2019 avec Alex Fine, coach sportif et acteur, elle a raconté lui avoir confié, en 2023, avoir des idées suicidaires. «Je n'avais plus envie de vivre», a-t-elle déclaré. «Je ne pouvais supporter la douleur que je ressentais.» Cela l'a incitée à entamer une thérapie et une cure de désintoxication. Cassie, qui a eu deux enfants avec Alex Fine, est enceinte d'un troisième. P. Diddy est accusé d'avoir profité de sa notoriété et de ses moyens financiers pour forcer des femmes à participer à de longues séances sexuelles avec des hommes prostitués, qu'il regardait, filmait, et dont il menaçait de diffuser les vidéos si les victimes parlaient.

D'autres femmes sont attendues pour témoigner à ce procès au terme duquel Sean Combs, figure incontournable du hip-hop des trois dernières décennies, risque la prison à vie. L'équipe des avocats de P. Diddy, qui plaide non coupable, souligne que si certains de ses comportements étaient discutables, cela ne constituait pas du trafic d'êtres humains. Le témoignage de Cassie doit durer jusqu'à la fin de semaine, tandis que le procès se poursuivra jusqu'à cet été.