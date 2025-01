Découverte stupéfiante à Fresnes: des smartphones et de la drogue dissimulés dans la nourriture des détenus. Le syndicat FO-Justice réclame un renforcement urgent des contrôles en prison.

45 téléphones et du cannabis camouflés dans des cartons de fromage râpé

1/2 Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte après la découverte jeudi au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) de 45 iPhones et d'un kilo de résine de cannabis dissimulés dans des cartons de fromage râpé, destinés à la cantine des détenus, a indiqué vendredi le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP.

«Les investigations ont été confiées au SDPJ 94», le service de police judiciaire du département, a précisé le ministère public.

Outre les téléphones portables et la résine, des chargeurs, des cartes SIM, des écouteurs et des cigarettes électroniques ont également été trouvés par deux agents de la prison, selon le syndicat FO-Justice de Fresnes, confirmant une information d'une source proche du dossier.

Le syndicat «s'inquiète de cette impressionnante saisie qui montre et démontre des carences sécuritaires et l'étendu d'un trafic certain». Le bureau local de FO demande donc le «renforcement des contrôles» et le «développement de mesures spécifiques pour bloquer l'utilisation des téléphones en détention».

Le livreur avait déjà quitté la prison de Fresnes, deuxième plus grande de France, au moment de la découverte, a précisé la même source proche du dossier. «Plus de 40'000 téléphones portables ont été saisis» en prison en France en 2024, a annoncé le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Marseille jeudi.