«Je demande à la SNCF de revenir sur cet acte de censure inadmissible, qui met à mal son devoir de neutralité», prévient le patron du RN. Photo: KEYSTONE

Trois mois et demi après sa défaite aux législatives et une remarquable discrétion estivale, Jordan Bardella reprend l'offensive avec la sortie d'un livre et une tournée de meetings. Les cheveux gominés, le col de la chemise blanche ouvert, visage de trois-quarts et regard tourné à droite toute, celui qui a fêté en septembre ses 29 ans s'affiche en couverture d'un ouvrage signé de son nom, barré d'un titre plus ou moins énigmatique, «Ce que je cherche».

Sollicitée par l'AFP, l'entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares SNCF et le métro parisien, a précisé que le visuel de l'affiche contrevenait «aux principes de neutralité» propres à la régie publicitaire. Des syndicats de la SNCF avaient auparavant estimé qu'une campagne de publicité «au service d'un parti politique d'extrême droite» n'avait pas sa place dans les gares.

«Je demande à la SNCF de revenir sur cet acte de censure inadmissible, qui met à mal son devoir de neutralité. Le cas échéant, des recours par voie légale seront engagés», prévient le patron du Rassemblement national, dont l'ouvrage doit sortir le 9 novembre.