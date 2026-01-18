DE
FR

Résultats prévus à 21h
Les Portugais commencent à voter pour leur prochain président

Les Portugais votent ce dimanche au premier tour de la présidentielle. André Ventura, candidat d'extrême droite, pourrait arriver en tête avant le second tour.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
1/2
Antonio José Seguro fait partie des favoris pour se qualifier au second tour.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Portugais ont commencé à voter dimanche matin pour le premier tour d'une élection présidentielle où le candidat d'extrême droite pourrait confirmer sa popularité grandissante, en se qualifiant pour le second tour.

A lire aussi
Un candidat d'extrême droite favori du premier tour de la présidentielle du Portugal
Membre du parti Chega
Un candidat d'extrême droite favori de la présidentielle du Portugal
La nationalité portugaise sera plus difficile à obtenir
Réforme de naturalisation
La nationalité portugaise sera plus difficile à obtenir

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h (9h en Suisse) pour 11 millions d'électeurs au Portugal et à l'étranger, et des projections sortie des urnes seront connues à 20h (21h en Suisse). Selon les derniers sondages, André Ventura, président du parti d'extrême droite Chega («Assez»), pourrait arriver en tête de ce scrutin.

Le député de 43 ans aurait très peu de chances de l'emporter au second tour, prévu le 8 février. Après des semaines de campagne à l'issue très incertaine, le candidat socialiste Antonio José Seguro semblait avoir une petite longueur d'avance sur l'eurodéputé libéral Joao Cotrim Figueiredo dans la course à la deuxième position.

Une élection qui atteint rarement le 2e tour

Sur un total de onze candidats, un record, deux autres postulants conservent encore des chances de se qualifier pour le deuxième tour: celui du camp du gouvernement de droite, Luis Marques Mendes, et un amiral à la retraite qui s'est présenté comme indépendant, Henrique Gouveia e Melo.

Le vainqueur de l'élection succédera au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, élu à deux reprises dès le premier tour. Depuis l'avènement de la démocratie au Portugal, une seule élection présidentielle s'est décidée au second tour, en 1986.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus