Les Portugais votent ce dimanche au premier tour de la présidentielle. André Ventura, candidat d'extrême droite, pourrait arriver en tête avant le second tour.

Les Portugais commencent à voter pour leur prochain président

Les Portugais commencent à voter pour leur prochain président

AFP Agence France-Presse

Les Portugais ont commencé à voter dimanche matin pour le premier tour d'une élection présidentielle où le candidat d'extrême droite pourrait confirmer sa popularité grandissante, en se qualifiant pour le second tour.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h (9h en Suisse) pour 11 millions d'électeurs au Portugal et à l'étranger, et des projections sortie des urnes seront connues à 20h (21h en Suisse). Selon les derniers sondages, André Ventura, président du parti d'extrême droite Chega («Assez»), pourrait arriver en tête de ce scrutin.

Le député de 43 ans aurait très peu de chances de l'emporter au second tour, prévu le 8 février. Après des semaines de campagne à l'issue très incertaine, le candidat socialiste Antonio José Seguro semblait avoir une petite longueur d'avance sur l'eurodéputé libéral Joao Cotrim Figueiredo dans la course à la deuxième position.

Une élection qui atteint rarement le 2e tour

Sur un total de onze candidats, un record, deux autres postulants conservent encore des chances de se qualifier pour le deuxième tour: celui du camp du gouvernement de droite, Luis Marques Mendes, et un amiral à la retraite qui s'est présenté comme indépendant, Henrique Gouveia e Melo.

Le vainqueur de l'élection succédera au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, élu à deux reprises dès le premier tour. Depuis l'avènement de la démocratie au Portugal, une seule élection présidentielle s'est décidée au second tour, en 1986.