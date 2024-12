Sauvetage spectaculaire dans les Alpes: une chercheuse de 32 ans a été secourue après une chute à 584 mètres de profondeur. Des centaines de secouristes ont lutté pendant des jours contre la glace et les passages étroits. La personne sauvée est grièvement blessée.

La progression se faisait centimètre par centimètre, des passages étroits devaient être dynamités, alors que certains endroits étaient gelés. C'était la lutte pour la survie de la spéléologue italienne Ottavia Piana.

Samedi après-midi, cette dernière a fait une chute à 584 mètres de profondeur. L'accident de taille lui a causé plusieurs fractures et autres blessures avant de la bloquer dans la grotte. Le sauvetage qui a déployé d'importants moyens s'est transformé en une course contre la montre.

Sauvée à 2h59

Puis cette nuit, c'est le cri de la délivrance: à 2h59 du matin, Ottavia Piana a été sauvée de la grotte Abisso Bueno Fonteno près de Bergame, comme le rapportent les médias italiens. Les parents de la jeune femme de 32 ans ont attendu la nouvelle libératrice à l'entrée de la grotte. Ottavia Piana a été immédiatement transportée à l'hôpital par hélicoptère. Malgré la délivrance, son cauchemar n'est pas encore terminé. Lors de sa chute, elle a subi des blessures à la tête et au visage ainsi que diverses fractures des côtes.

«Elle est dehors»

«Elle est dehors», a déclaré Alberto Gabutti, de la centrale d'intervention mobile du Secours alpin, cité par le journal «Corriere della Sera». «Oui, nous pouvons dire qu'elle est en sécurité. Son état est stable.» «Elle est sortie à 2h59, poursuit Alberto Gabutti. Après quatre jours, nous avons enfin réussi.»

« Après quatre jours, nous avons enfin réussi »

Épuisée et souffrant de douleurs

Selon un médecin qui l'accompagnait, Ottavia Piana aurait encore encouragé ses sauveteurs dans les derniers mètres en leur disant qu'elle voulait absolument sortir: «C'était le signe qu'elle allait bien», a déclaré le médecin. «Bien», compte tenu des circonstances. «Elle est fatiguée, épuisée, elle a mal», poursuit le médecin. De plus, un vent glacial soufflait dans la grotte durant l'intervention. «Si nous nous étions arrêtés, elle aurait encore plus souffert du froid.»

«Malchance» lors de l'accident

Lors de l'accident, Ottavia Piana est tombée d'une hauteur de cinq à six mètres. Un morceau de roche aurait cédé sous ses pieds lorsqu'un membre de l'expédition est passé à cet endroit. De la simple «malchance», assure la rescapée.

L'accident d'Ottavia Piana a déclenché une impressionnante opération de sauvetage. Plus de cent volontaires se sont relayés jour et nuit pendant plus de trois jours jusqu'à ce que la spéléologue accidentée soit en sécurité.

Un immense labyrinthe de grottes découvert seulement en 2006

La grotte explorée par Ottavia Piana n'a été découverte qu'en 2006 sur la rive nord du lac d'Iseo, entre Bergame et Brescia. L'énorme labyrinthe de galeries souterraines, de cascades et de lacs s'étend sur une longueur totale de 50 kilomètres.

Moins de la moitié a été explorée. Les sauveteurs ont toutefois réussi à parcourir le dernier tronçon du labyrinthe de grottes plus rapidement que prévu initialement.