1/5 Une nouvelle unité de combat ukrainienne se forme en Pologne. (image d'illustration) Photo: IMAGO/ZUMA Wire

Valentin Köpfli

L’Ukraine manque de soldats. Pour combler ses rangs clairsemés, Kiev cherche désespérément du renfort, y compris à l’étranger. Une nouvelle unité de combat ukrainienne se forme désormais en Pologne. Et les attentes sont immenses: cette légion doit contribuer à renverser la situation sur le front du Donbass. Selon la «NZZ», 1300 Ukrainiens vivant en Pologne se sont portés volontaires pour rejoindre cette unité.

Depuis longtemps, l’Ukraine faisait pression pour que les Ukrainiens en âge de servir soient expulsés de Pologne afin d’être enrôlés. Mais les réfugiés de guerre bénéficient d'un statut de protection à l'échelle de l'UE que la Pologne ne peut pas simplement annuler. De plus, l’économie polonaise dépend largement de cette main-d’œuvre: près d’un demi-million d’Ukrainiens y travaillent.

Premier centre de recrutement à l'étranger

Finalement, à la mi-2024, les deux pays ont trouvé un compromis. Une légion de volontaires a été créée, équipée par la Pologne d'armes modernes et formée par des officiers de l'OTAN polonais et lituaniens expérimentés.

Mais l'expérience des unités formées à l'étranger est mitigée en Ukraine. Fin 2024, un scandale a éclaté au sein de la 155e brigade, dont une partie de l'entraînement a eu lieu en France et en Pologne. Un tiers des soldats a déserté avant même d'avoir participé aux premiers combats.

Deux cents autres ont déserté sur le front. La faute à un recrutement et à une formation chaotiques, ainsi qu'à une mauvaise organisation et à des commandants incompétents, rapporte encore la «NZZ». La confiance en Zelensky et en la direction militaire a ainsi été durablement ébranlée.

La première unité déjà en Ukraine

Des voix critiques voient dans la Légion des volontaires ukrainiens avant tout un projet de relations publiques. Pour Kiev, il s'agit de masquer le manque de personnel, pour Varsovie, de démontrer le soutien à l'Ukraine. Malgré tout, quelques milliers de soldats supplémentaires pourraient faire la différence sur le front du Donbass.

Le premier groupe a déjà été déplacé en Ukraine fin décembre 2024. Après leur mission sur le front, ces soldats pourront retourner en Pologne, bien que le départ d'hommes âgés de 18 à 60 ans soit interdit en Ukraine.

Entre-temps, la Pologne demande que d'autres pays de l'UE forment d'autres unités de combat. Jusqu'à présent, seule la République tchèque s'est montrée intéressée. Il n'est toutefois pas certain que les quelque 300'000 réfugiés de guerre ukrainiens en République tchèque puissent développer une unité de combat aussi puissante.