Justin Trudeau quitte son poste, le Parti libéral fixe le 9 mars pour élire son remplaçant. La course à la direction s'ouvre dans un contexte de baisse de popularité et de pression politique croissante.

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le Parti libéral du Premier ministre démissionnaire canadien Justin Trudeau a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que son remplaçant serait connu le 9 mars prochain avant des législatives qui doivent se tenir au plus tard en octobre.

Justin Trudeau a annoncé lundi sa démission après des semaines de pression pour qu'il cède sa place de la part de son camp alarmé par des sondages très défavorables pour le prochain scrutin. Il a déclaré qu'il resterait Premier ministre et chef des libéraux jusqu'à ce que le parti choisisse son remplaçant.

«Au terme d'un processus national, rigoureux et sûr, le Parti libéral du Canada choisira un nouveau chef le 9 mars et sera prêt à se battre et à remporter les élections de 2025», a déclaré Sachit Mehra, président du Parti libéral du Canada. Le Conseil national du parti s'est réuni jeudi soir pour discuter et définir les règles initiales de la prochaine course à la direction.

«C'est le moment pour les libéraux d'échanger des idées et de s'engager dans un débat constructif pour façonner l'avenir de notre parti et de notre pays», a poursuivi Sachit Mehra.

S'il avait fait souffler un vent d'espoir en arrivant au pouvoir, Justin Trudeau souffre aujourd'hui d'une faible cote de popularité, étant vu comme responsable notamment de la forte inflation mais aussi de la crise du logement et des services publics.

D'après les sondages, les libéraux accusent un retard de plus de 20 points face aux conservateurs de Pierre Poilievre. Les deux favoris pour prendre la tête du parti libéral sont Chrystia Freeland, l'ex-numéro deux du gouvernement Trudeau qui a démissionné avec fracas en décembre et Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre.

Justin Trudeau, en annonçant sa démission, avait aussi suspendu le Parlement jusqu'au 24 mars, où les libéraux, minoritaires, craignent d'être renversés par une mention de censure. Cela signifie qu'il est peu probable que des élections aient lieu dès le mois de mai. Dans les prochaines semaines, c'est donc Justin Trudeau qui sera en poste pour le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Mardi, lors d'une conférence de presse, le président élu américain a menacé de faire usage de la «force économique» contre le Canada, cet allié du nord «subventionné» par les Etats-Unis pour sa protection, selon lui.