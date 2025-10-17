Zelensky va bientôt faire face à Trump, la délégation ukrainienne «nerveuse»
La rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue à 19h (heure suisse). Kiev espère obtenir des missiles Tomahawk, mais Washington semble réticent à cette idée, surtout depuis l'appel téléphone avec Vladimir Poutine hier soir.
Selon le «Financial Times», la délégation ukrainienne est «très nerveuse » à l'approche de la rencontre. Avant l'entretien téléphonique entre Trump et Poutine, les Ukrainiens étaient plus confiants.
Le président ukrainien est critique de la rencontre prévue à Budapest. «Il ne s'agit là que d'une nouvelle tentative pour gagner du temps», a déclaré un haut responsable ukrainien au journal à propos de l'approche envisagée par Zelensky.
L'UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l'Ukraine à acheter des armes
Bruxelles propose que le prêt de 140 milliards d'euros qu'elle veut octroyer à l'Ukraine, grâce à la mobilisation des avoirs russes gelés, soit utilisé principalement par Kiev pour acheter des armes à des fabricants européens, dans un document consulté vendredi par l'AFP.
La Commission européenne projette depuis le mois dernier un montage complexe qui permettrait à l'UE de financer un «prêt de réparations» en faveur de l'Ukraine, en s'appuyant sur plus de 200 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe, qui sont gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.
Source: AFP
La Russie revendique la prise de villages dans l'est de l'Ukraine
La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans les régions de Kharkiv et Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, notamment des zones que Kiev avait reprises il y a trois ans lors d'une contre-offensive surprise. L'armée russe a annoncé sur Telegram s'être emparée des localités de Pichtchané et Tykhe dans la région de Kharkiv, ainsi que de Pryvillia, dans la région de Dnipropetrovsk.
Les forces russes gagnent progressivement du terrain au cours de combats acharnés dans les régions dévastées de la partie orientale de l'Ukraine.
Source: AFP
Zelensky et Trump se rencontreront à 17h
Volodymyr Zelensky aura fort à faire vendredi pour convaincre Donald Trump de livrer à l'Ukraine des missiles Tomahawk, alors que le président américain et Vladimir Poutine viennent de relancer leur dialogue.
Le président ukrainien sera reçu à la Maison Blanche pour la troisième fois depuis le retour au pouvoir du républicain en janvier. La rencontre entre les deux hommes est prévue à 17h (horaire suisse), peu avant que le président américain s'envole pour la Floride.
Source: AFP
Zelensky a rencontré le fabricant américain des missiles Patriot et Tomahawk
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi avoir rencontré des représentants du fabricant américain des systèmes de missiles Tomahawk et Patriot que Kiev réclame pour se défendre contre l'invasion russe.
«Nous avons discuté de la capacité de production de Raytheon, des voies possibles de coopération pour renforcer la défense anti-aérienne de l'Ukraine et ses capacités longue portée, ainsi que la perspective d'une production conjointe ukraino-américaine», a détaillé sur un réseau social Zelensky, attendu à la Maison Blanche où le président Donald Trump doit le recevoir pour la troisième fois depuis le début de son mandat.
Trump annonce qu'il rencontrera Poutine dans les «deux prochaines semaines»
Donald Trump prévoit de rencontrer son homologue Vladimir Poutine «dans les deux prochaines semaines», a-t-il dit jeudi pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale. Le président américain avait annoncé peu avant qu'il verrait prochainement son homologue russe à Budapest, en Hongrie, après un coup de fil qualifié de «très productif» avec le maître du Kremlin.
Donald Trump a aussi déclaré que les Etats-Unis ne pouvaient pas «appauvrir» leurs propres réserves de Tomahawk, des missiles que l'Ukraine cherche à se procurer auprès de Washington pour répondre aux attaques russes. «Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays», a dit le président américain en réponse à une question sur ces missiles de croisière, ajoutant: «Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire.»
Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a affirmé vendredi qu'il restait de «nombreuses questions» à résoudre avant un possible sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest, tout en confirmant la «volonté» d'une rencontre entre les deux dirigeants.
La Commission européenne a accueilli favorablement la perspective d'une rencontre, à la condition qu'elle fasse «avancer le processus de paix» en Ukraine.
Source: AFP
Zelensky est arrivé à Washington
Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.
Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe.
Les discussions autour de la possible fourniture par les Etats-Unis à l'Ukraine de missiles de longue portée Tomahawk ont «contraint» le président russe Vladimir Poutine à appeler son homologue américain Donald Trump, a estimé jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères.
«L'échange d'aujourd'hui (jeudi) entre le président américain Donald Trump et Poutine démontre que le seul fait de discuter des missiles Tomahawk a déjà contraint Poutine à reprendre le dialogue avec l'Amérique», a jugé Andriï Sybiga sur X.
Volodymyr Zelensky espère que la dynamique de paix au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre en Ukraine, a-t-il ajouté. «Demain (vendredi), une réunion avec le président Trump est prévue – et nous espérons que l'élan pour freiner le terrorisme et la guerre qui a porté ses fruits au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA-Novosti russe tué en Ukraine
Un journaliste de l'agence d'Etat russe RIA Novosti a été tué dans une attaque de drone ukrainienne dans la partie de la région de Zaporijjia occupée par la Russie, a indiqué l'agence jeudi.
«Le correspondant de guerre de RIA Novosti, Ivan Zouev, a été tué dans la région de Zaporijjia et son collègue Iouri Voitkevitch a été grièvement blessé», a précisé l'agence, notant que Ivan Zouev était mort «à la suite d'une frappe de drone ukrainien».
Source: AFP
La Russie rejette les efforts de paix en Ukraine en semant la «terreur»
La Russie rejette de facto les efforts de paix en Ukraine en semant la «terreur», a accusé jeudi l'ambassadrice de Kiev à Washington, après que Donald Trump a salué les progrès des pourparlers en cours avec Vladimir Poutine.
«La Russie a une fois de plus choisi les missiles plutôt que le dialogue, faisant de cette attaque un véritable coup contre les efforts de paix du président Trump», a dit Olga Stefanishyna alors que des frappes majeures russes survenues pendant la nuit ont entraîné des coupures de courant à travers l'Ukraine.
«Ces attaques montrent que la stratégie de Moscou est celle de la terreur et de l'épuisement», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Le Kremlin dit travailler à l'organisation d'un sommet Poutine-Trump
Le Kremlin a affirmé jeudi travailler à l'organisation d'une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, possiblement à Budapest, après un échange téléphonique de «presque deux heures trente» à l'initiative de Moscou entre les deux hommes, que la présidence russe a qualifié d'«extrêmement franc et empreint de confiance».
«Il est convenu que les représentants des deux pays s'occuperont sans tarder de la préparation d'un sommet, qui pourrait être organisé, par exemple, à Budapest», a déclaré le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, devant la presse après cette conversation au téléphone.
Source: AFP