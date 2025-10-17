Zelensky va bientôt faire face à Trump, la délégation ukrainienne «nerveuse»

La rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévue à 19h (heure suisse). Kiev espère obtenir des missiles Tomahawk, mais Washington semble réticent à cette idée, surtout depuis l'appel téléphone avec Vladimir Poutine hier soir.

Zelensky va bientôt faire face à Trump Photo: KEYSTONE

Selon le «Financial Times», la délégation ukrainienne est «très nerveuse » à l'approche de la rencontre. Avant l'entretien téléphonique entre Trump et Poutine, les Ukrainiens étaient plus confiants.

Le président ukrainien est critique de la rencontre prévue à Budapest. «Il ne s'agit là que d'une nouvelle tentative pour gagner du temps», a déclaré un haut responsable ukrainien au journal à propos de l'approche envisagée par Zelensky.