Zelensky a montré à Trump comment frapper la Russie

il y a 45 minutes

Zelensky a montré à Trump des «cartes» de cibles potentielles à frapper en Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté à son homologue américain Donald Trump lors de leur entretien à Washington des «cartes» montrant des cibles potentielles pouvant être frappées en Russie, a indiqué une source au sein de la délégation ukrainienne.

Zelensky a montré à Trump des «cartes» de cibles potentielles à frapper en Russie Photo: keystone-sda.ch

«Sur ces cartes, il y a des points de pression de la défense russe et de l'économie militaire qui peuvent être ciblés pour contraindre (Vladimir) Poutine à mettre fin à la guerre», a expliqué cette source à des journalistes dont ceux de l'AFP.

Source: AFP