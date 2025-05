L'armée russe dit avoir abattu 159 drones ukrainiens

La Russie a affirmé mercredi avoir abattu en douze heures 159 drones ukrainiens dans plusieurs de ses régions, deux jours après un entretien téléphonique entre dirigeants russe et américain qui n'a pas abouti à l'annonce d'un cessez-le-feu.

Photo: AFP

Selon un communiqué du ministère russe de la Défense, «127 drones ukrainiens ont été interceptés et détruits» entre 17h (GMT) mardi et 01h (GMT) mercredi, ces appareils ayant notamment tenté d'attaquer les régions frontalières russes de Briansk et de Koursk, ainsi que celle de Moscou. Trente-deux autres drones ont été abattus entre 01h et 05h (GMT) mercredi, selon la même source.

Source: AFP