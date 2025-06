Funérailles à Kiev d'un acteur ukrainien de 32 ans mort au combat

Des centaines de personnes ont participé jeudi à Kiev aux funérailles du soldat ukrainien et ancien acteur Youri Felipenko, tué au front à l'âge de 32 ans.

Avant de rejoindre l'armée ukrainienne en avril 2024, il avait joué dans plusieurs productions théâtrales et émissions de télévision, tenant notamment le rôle principal de la série policière ukrainienne The Colour of Passion.

Source: AFP