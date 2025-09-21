Poutine limoge un général de haut rang

il y a 45 minutes

Poutine limoge le général Alexandre Lapine

Autrefois figure influente, il a dirigé les troupes russes lors de la guerre en Ukraine. Mais le colonel-général Alexandre Lapine a été démis de ses fonctions. Il a été libéré du service militaire. Jusqu'en octobre 2022, il commandait le groupe d'armées Centre des troupes russes en Ukraine.

Au lieu de succès militaires, cela s'est soldé par des pertes et des incidents. Par exemple, lorsque les Russes ont abandonné chars, véhicules et équipements sur le fleuve lors de leur retraite de la région de Kharkiv, une vidéo montrant les pontons détruits, destinés à traverser le fleuve, est devenue virale.

Ancien rival de Khadyrov

À l'époque, son principal adversaire au sein de ses propres rangs était le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Il s'en prenait à plusieurs reprises à Lapin. «Le pire n'est pas son manque de talent, mais plutôt le fait que les hauts gradés de l'état-major le couvrent», écrivait-il par exemple.

Mais son passage dans l'armée russe est désormais terminé. Le média «Tatar-Inform» a rapporté, sans citer de source, que Lapin allait devenir l'assistant du chef de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov. Il sera chargé des questions liées à la guerre en Ukraine, à la défense et à l'accompagnement des anciens combattants.