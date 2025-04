La Russie lance sa plus grande campagne de conscription depuis 15 ans. Objectif: gonfler ses effectifs militaires alors que la guerre en Ukraine s’éternise. L’UE s’inquiète, les jeunes Russes cherchent à fuir.

Poutine lance sa plus grande campagne de recrutement militaire depuis 15 ans

Vladimir Poutine a annoncé mardi 1er mai, lancé la plus grande campagne de recrutement depuis 15 ans auprès des jeunes Russes de 18 à 30 ans (Illustration). Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Pas moins de 160'000 Russes âgés de 18 à 30 ans sont appelés à servir dans l’armée entre le 1er avril et le 15 juillet, a annoncé Vladimir Poutine. Il s’agit de la plus vaste campagne de conscription militaire en Russie depuis 15 ans. Le Kremlin cherche à gonfler considérablement ses effectifs, alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus de trois ans.

Le président russe vise une armée de 2,3 millions de militaires actifs, contre 1,5 million actuellement. Mais selon le vice-amiral Vladimir Tsimlianski, haut responsable de l’état-major russe, les jeunes appelés ne seront pas envoyés en Ukraine. «La prochaine campagne de conscription n’a aucun lien avec l’opération militaire spéciale en Ukraine.»

Des propos qui ne convainquent guère à l’étranger. Selon plusieurs rapports relayés par la BBC, des conscrits russes auraient déjà été tués sur les champs de bataille contre l'Ukraine. Une information que l’Union européenne prend très au sérieux, alors que les efforts de mobilisation russes s’intensifient.

Echapper au service militaire

La Russie organise traditionnellement deux campagnes de recrutement militaire par an: au printemps et à l’automne. Mais cette vague de printemps dépasse de plus de 10'000 hommes celle de l’an dernier. Pour élargir son vivier, Moscou a récemment relevé l’âge limite de conscription de 27 à 30 ans.

De plus en plus de jeunes Russes cherchent à échapper à l’armée en optant pour le service civil, une alternative légale. Mais selon Timofeï Vaskine, avocat spécialisé en droits humains, rien n’est garanti: «Depuis le début de la guerre, chaque mobilisation est une loterie. Les autorités ne cessent d’inventer de nouvelles méthodes pour remplir les rangs», a-t-il déclaré dans des médias russes indépendants.

Des pertes massives

Au-delà de la conscription, la Russie continue de mobiliser à grande échelle. Elle mise sur des soldats sous contrat et peut compter sur des milliers de combattants venus de Corée du Nord. Un effort militaire nécessaire pour compenser des pertes colossales.

D’après la BBC et le média indépendant Mediazona, au moins 100'000 soldats russes auraient été tués depuis février 2022 — peut-être même le double, selon certaines sources.

Tensions persistantes

Le 1er avril, les combats se sont poursuivis sans relâche. L’Ukraine accuse la Russie d’avoir frappé une centrale électrique à Kherson, privant quelque 45'000 personnes d’électricité. Des attaques qui ne respecteraient pas le moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques.

Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme que c’est l’Ukraine qui a ciblé plusieurs sites énergétiques en territoire russe. Il a aussi annoncé qu’une nouvelle rencontre entre responsables russes et américains était en préparation. Mais sur le terrain, la poursuite des combats compromet sérieusement la paix rapide espérée par les Etats-Unis.