Poutine appelle les soldats ukrainiens dans la région russe de Koursk à déposer les armes

Le président Vladimir Poutine a appelé vendredi les soldats ukrainiens combattant dans la région russe de Koursk à déposer les armes, après un appel de Donald Trump à «épargner la vie» des militaires sur le front.

«S'ils déposent les armes et se rendent, ils se verront garantir la vie et un traitement digne conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie», a déclaré Vladimir Poutine, selon des propos diffusés par un journaliste russe.

Photo: AFP

Source: AFP