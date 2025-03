Poutine fixe auprès de Trump des conditions à la trêve

Poutine a réclamé auprès de Trump l'arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a réclamé à son homologue américain Donald Trump «l'arrêt complet» de l'aide militaire occidentale et du partage de renseignements fourni à l'Ukraine, a indiqué mardi le Kremlin.

«Il a été souligné que la condition clé pour empêcher une escalade du conflit et œuvrer à sa résolution par des voies politiques et diplomatiques doit être l'arrêt complet de l'assistance militaire étrangère et de la fourniture d'informations à Kiev», a indiqué la présidence russe dans un communiqué à l'issue de l'appel téléphonique entre les deux dirigeants.

Source: AFP