Poutine fait allusion à un accord nucléaire avec Trump

L'Ukraine ordonne de nouvelles évacuations à l'est du pays, là où l'armée russe progresse rapidement

L'Ukraine a ordonné jeudi de nouvelles évacuations de familles dans une zone de la région de Donetsk (est) comprenant notamment la ville de Droujkivka, l'armée russe ayant avancé rapidement ces derniers jours. Cette localité est située non loin de Kramatorsk, qui abrite une importante base logistique de l'armée ukrainienne.

«Nous avons commencé l'évacuation obligatoire des familles avec enfants de la ville de Droujkivka» et de plusieurs villages alentour, a déclaré le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Vadym Filachkine, affirmant que 1879 enfants s'y trouvaient encore.

Ce dernier a mentionné l'intensité des bombardements dans la région et le danger qu'ils constituent, sans faire référence à la progression des forces russes.

