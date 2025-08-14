L'Ukraine ordonne de nouvelles évacuations à l'est du pays, là où l'armée russe progresse rapidement
L'Ukraine a ordonné jeudi de nouvelles évacuations de familles dans une zone de la région de Donetsk (est) comprenant notamment la ville de Droujkivka, l'armée russe ayant avancé rapidement ces derniers jours. Cette localité est située non loin de Kramatorsk, qui abrite une importante base logistique de l'armée ukrainienne.
«Nous avons commencé l'évacuation obligatoire des familles avec enfants de la ville de Droujkivka» et de plusieurs villages alentour, a déclaré le gouverneur de la région orientale de Donetsk, Vadym Filachkine, affirmant que 1879 enfants s'y trouvaient encore.
Ce dernier a mentionné l'intensité des bombardements dans la région et le danger qu'ils constituent, sans faire référence à la progression des forces russes.
Source: AFP
Marco Rubio dit avoir «bon espoir» à propos du sommet Trump-Poutine
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit jeudi avoir «bon espoir» en vue du sommet vendredi en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine, jugeant «crucial» d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine.
«Pour parvenir à la paix, je pense que nous reconnaissons tous qu'il faudra discuter des garanties de sécurité», a-t-il également affirmé à des journalistes.
Source: AFP
Avant le sommet en Alaska, Poutine fait allusion à un accord nucléaire avec Trump
La tension monte avant le sommet de vendredi en Alaska: jeudi, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois concrètement sur la rencontre et sur son évaluation des efforts américains.
Ses déclarations devraient plaire au président américain Trump: «À mon avis, l'actuel gouvernement américain fait des efforts sincères pour mettre fin aux hostilités», a déclaré Poutine lors d'une réunion avec des dirigeants politiques à Moscou.
Ces «efforts» seraient «dans l'intérêt» de toutes les parties au conflit. Il a également évoqué la possibilité d'un accord sur le nucléaire. «La paix entre la Russie et les États-Unis – ainsi que dans le monde entier – sera renforcée si les deux pays parviennent à des accords dans le domaine du contrôle des armements nucléaires.»
Source: AFP
A la veille du sommet en Alaska, la Russie et l'Ukraine auraient échangé 84 prisonniers
La Russie et l'Ukraine ont échangé jeudi 84 prisonniers de guerre, a annoncé le ministère russe de la Défense, à la veille d'un sommet très attendu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue américain, Donald Trump.
Selon le ministère russe, «84 militaires russes sont revenus du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En échange, 84 prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes ont été remis».
Source: AFP
Poutine et Trump discuteront de l'Ukraine et de la sécurité internationale lors de leur sommet
Vladimir Poutine et Donald Trump discuteront vendredi en Alaska du conflit en Ukraine et plus globalement de la sécurité internationale, a annoncé jeudi le Kremlin, précisant que ce sommet débutera vers 19H30 GMT et donnera lieu à une conférence de presse commune.
«L'ordre du jour portera principalement sur le règlement de la crise ukrainienne», a déclaré aux journalistes le conseiller diplomatique de Poutine, Iouri Ouchakov, évoquant aussi les thèmes de la «paix» et de la «sécurité», les «questions internationales d'importance» et «la coopération bilatérale». Selon lui, les préparatifs sont «entrés dans leur phase décisive» en vue de ce sommet, première rencontre en personne entre les deux dirigeants depuis le retour de Trump au pouvoir en janvier.
Ce sommet, qui se tiendra sur la base aérienne d'Elmendorf à Anchorage, dans l'Etat américain de l'Alaska, doit débuter à partir de 11H30 locales (19H30 GMT), a encore précisé Iouri Ouchakov.
Il commencera avec entretien en tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Donald Trump, en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner, en présence d'un groupe d'experts. «Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan», a-t-il poursuivi.
La délégation russe sera composée du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, du ministre de la Défense Andreï Belooussov, du ministre des Finances Anton Silouanov, de l'émissaire chargé des questions économiques à l'international, Kirill Dmitriev, et de Iouri Ouchakov lui-même.
Selon le conseiller présidentiel russe, aucune durée limite pour les négociations n'a été fixée. «La délégation rentrera en Russie immédiatement après la fin des discussions», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Attaque ukrainienne de drones en Russie, une raffinerie incendiée
L'Ukraine a tiré des dizaines de drones sur la Russie entre mercredi soir et jeudi matin, une attaque qui a fait trois blessés et provoqué des incendies dans deux régions du sud du pays, notamment dans une raffinerie de pétrole, ont annoncé les autorités russes.
«L'attaque a provoqué un déversement de produits pétroliers qui ont pris feu à la raffinerie de pétrole de Volgograd», a indiqué Andreï Bocharov, le gouverneur de cette région située à près de 500 kilomètres de la ligne de front, dans un communiqué sur Telegram.
Un autre drone ukrainien a frappé une voiture et blessé trois personnes dans la région de Belgorod, a indiqué son gouverneur, Viatcheslav Gladkov, qui a publié une vidéo montrant la voiture en flammes et des débris éparpillés dans la rue. «Les services d'urgence sont sur place», a-t-il ajouté sur Telegram.
L'Ukraine n'a pas immédiatement commenté cette attaque.
Source: AFP
En Alaska, Trump veut «préparer le terrain» en vue d'une rencontre entre Poutine et Zelensky
Donald Trump a déclaré mercredi vouloir organiser une rencontre entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même «presque immédiatement» après son sommet avec le président russe vendredi en Alaska.
«Certaines grandes choses peuvent être acquises lors de la première rencontre – cela sera une rencontre très importante – mais elle prépare le terrain pour une deuxième réunion», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse, évoquant également un «très bon appel» plus tôt avec des dirigeants européens et Volodymyr Zelensky.
Donald Trump a aussi menacé la Russie de «conséquences très graves» si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine, sans pour autant donner de détails.
Le sommet Poutine-Trump aura lieu sur une base militaire
Le sommet vendredi entre le président américain, Donald Trump, et son homologue russe, Vladimir Poutine, aura lieu sur une grande base militaire près d'Anchorage, la principale ville d'Alaska, a confirmé mercredi une responsable de la Maison Blanche.
C'est la base Elmendorf-Richardson, une vaste installation de l'armée de terre et de l'armée de l'air américaines au nord de la ville, qui va accueillir la rencontre à propos de la guerre en Ukraine. Sa longue piste d'atterrissage est régulièrement utilisée par le président américain ou ses ministres comme étape de ravitaillement lors de voyages officiels en Asie.
C'est l'une des deux principales bases aériennes en Alaska, d'où partent régulièrement des avions de chasse afin d'intercepter des avions russes s'approchant un peu trop de l'espace aérien américain dans la région.
L'Alaska demeure une zone hautement stratégique depuis la Guerre froide et accueille toujours une importante base de missiles de défense, au moment où Donald Trump rêve de mettre en place son «Dôme d'or» contre les missiles balistiques ou de croisière.
Source: ATS
«La balle est désormais dans le camp de Poutine»: les membres de l'OTAN prennent la parole
L'Ukraine «doit être à la table» des négociations lors des prochaines «réunions» qui suivront la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska, a réclamé mercredi le chancelier allemand Friedrich Merz.
«Un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev doit venir en premier» pour que d'éventuelles négociations puissent se dérouler dans le bon ordre», a-t-il déclaré après une visioconférence avec le président américain incluant les autres principaux dirigeants européens et le chef de l'Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky, venu à Berlin pour l'occasion.
«La volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu» en Ukraine, a assuré de son côté le président français Emmanuel Macron à l'issue de ce même échange. «Il est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les Etats-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative», a-t-il ajouté.
Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est lui aussi exprimé au terme de la réunion entre Trump et les dirigeants du Vieux Continent. «Les Européens et Donald Trump sont unis dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine», a déclaré le secrétaire général de l'Alliance en soulignant qu'à partir de maintenant «La balle est désormais dans le camp de Poutine».
Source: AFP
La Biélorussie compte tester le déploiement de missiles lors d'exercices avec la Russie
La Biélorussie a affirmé mercredi qu'il s'entraînerait au déploiement de missiles à capacité nucléaire Orechnik durant des exercices militaire avec la Russie, prévus près de sa frontière avec des pays européens membres de l'Otan.
Cette ancienne république soviétique est un allié clé de la Russie, qui avait utilisé son territoire pour lancer son offensive à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022. Kiev et plusieurs pays d'Europe de l'Est s'inquiètent d'éventuels renforcements militaires au Bélarus, pays frontalier de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie.
La Russie a affirmé vouloir déployer d'ici la fin de l'année au Bélarus ses missiles hypersoniques Orechnik, qui peuvent porter une charge nucléaire. Russie et Bélarus mèneront aussi du 12 au 16 septembre des exercices militaires conjoints, «Zapad-2025» («Ouest-2025», en français).
Source: AFP