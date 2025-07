18:55 heures

Poutine dit à Trump que la Russie ne renoncera pas à ses objectifs

Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi à son homologue américain Donald Trump, lors d'une conversation téléphonique, que la Russie «ne renoncera pas à ses objectifs» en Ukraine, tout en se disant ouvert à la poursuite des négociations avec Kiev.

Ce jeudi, Vladimir Poutine a assuré à Donald Trump que la Russie «ne renoncera pas à ses objectifs» en Ukraine. Photo: keystone-sda.ch

Cette sixième discussion téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche, qui a duré environ une heure, a été qualifiée de «franche» par le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. Les deux dirigeants ont évoqué le conflit en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, ainsi que les relations entre Moscou et Washington.

Sur l'Ukraine, Vladimir Poutine a indiqué à son homologue que la Russie «continue à rechercher une solution politique et négociée au conflit», a affirmé Iouri Ouchakov aux journalistes.

Le dirigeant russe a «souligné la volonté de la partie russe de poursuivre le processus de négociation» entamé à Istanbul, où ont eu lieu deux sessions de pourparlers directs russo-ukrainiens aux maigres résultats.

«Notre président a également déclaré que la Russie poursuivrait ses objectifs, à savoir l'élimination des causes profondes bien connues qui ont conduit à la situation actuelle», a poursuivi Iouri Ouchakov. «Et la Russie ne renoncera pas à ces objectifs», a-t-il ajouté.

Source: ATS