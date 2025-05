Le pape Léon XIV reçoit pour la première fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Vatican. Lors de la messe marquant le début de son pontificat, le pape a évoqué l'«Ukraine martyrisée» et appelé à des négociations pour une paix juste et durable.

«L'Ukraine attend finalement des négociations pour une paix juste et durable», a déclaré le pape Léon XIV. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV, qui a évoqué dimanche l'«Ukraine martyrisée» dans l'attente de «négociations pour une paix juste et durable», recevra dans la journée pour la première fois son président Volodymyr Zelensky, a annoncé le Vatican. «L'Ukraine attend finalement des négociations pour une paix juste et durable», a déclaré le pape place Saint-Pierre à l'issue de la messe marquant le début de son pontificat, en présence d'un parterre de chefs d'Etat, dont Volodymyr Zelensky.

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque record de drones visant de nombreuses régions d'Ukraine, dont celle de la capitale, Kiev, deux jours après de premiers pourparlers de paix depuis 2022 qui n'ont pas abouti à une trêve. Léon XIV a aussi évoqué la catastrophe humanitaire en cours à Gaza du fait de la guerre entre Israël et le Hamas: «Nous ne pouvons pas oublier les frères et sœurs qui souffrent à cause la guerre. A Gaza, les enfants, les familles, les personnes âgées qui survivent souffrent de la faim», a-t-il lancé. Après le blocage de négociations pour prolonger une trêve qui a duré deux mois, Israël a repris le 18 mars ses bombardements à Gaza. Et depuis le 2 mars, il bloque l'entrée de toute aide humanitaire vitale pour la population du territoire.