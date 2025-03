L'Ukraine ne survivra peut-être pas de toute façon, déclare Trump

Donald Trump fait encore parler de lui avec une nouvelle déclaration controversée sur l’Ukraine. Lors d’une interview sur Fox News, on lui a demandé s’il assumait sa décision de suspendre l’aide américaine à Kiev, quitte à mettre en péril la survie du pays. Sa réponse? «Eh bien, elle ne survivra peut-être pas de toute façon.»

L’ancien président républicain a ensuite relativisé la responsabilité de la Russie dans l’invasion de l’Ukraine, affirmant qu’un conflit impliquait toujours deux parties. «Et maintenant, nous sommes coincés dans ce bourbier», a-t-il ajouté.

Bien qu’un semblant de rapprochement ait récemment eu lieu entre Trump et Zelensky, l’aide américaine reste suspendue. Plus troublant encore, Trump adopte des positions de plus en plus proches de celles de Moscou. Pourtant, il rejette toute accusation de complaisance envers le Kremlin. Il a même récemment menacé la Russie de nouvelles sanctions et de taxes douanières.

«Je pense être plus dur avec la Russie que n’importe qui avant moi», a-t-il affirmé sur Fox News. Comme preuve, il cite son opposition au projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne durant son premier mandat (2017-2021). Bien que le chantier ait été achevé en 2021, l’infrastructure n’a jamais été mise en service.