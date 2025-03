La famille impériale japonaise lancera sa chaîne YouTube la semaine prochaine, modernisant son image. Cette initiative fait suite à leur compte Instagram, qui compte près de deux millions d'abonnés, montrant la famille lors d'événements officiels et de visites.

La famille impériale du Japon lancera un compte YouTube la semaine prochaine. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La famille impériale du Japon lancera un compte YouTube la semaine prochaine, a annoncé vendredi le gouvernement nippon, dans une tentative de moderniser l'image de la monarchie si attachée aux traditions.

L'année dernière, l'Empereur avait fait ses débuts sur les réseaux sociaux, avec un compte Instagram, qui possède près de deux millions d'abonnés. Ces publications montrent l'empereur Naruhito, l'impératrice Masako et leur famille rencontrant des dignitaires étrangers, visitant les victimes de catastrophes naturelles ou encore inaugurant des expositions.

Une famille adorée

À partir de mardi, la famille publiera également des vidéos sur YouTube, a expliqué un porte-parole de l'Agence de la Maison impériale à l'AFP. Naruhito, 65 ans, a accédé au trône en 2019 après qu'Akihito, son père, est devenu le premier empereur à abdiquer en plus de deux siècles. La monarchie ne détient aucun pouvoir politique en vertu de la constitution d'après-guerre du Japon, agissant plutôt comme des figures symboliques.

Bien que la famille continue d'être profondément adorée et respectée, en particulier parmi les citoyens plus âgés, elle se doit d'adopter un comportement irréprochables et se retrouve parfois la cible de campagnes de dénigrement en ligne.

L'année dernière, le frère de l'empereur, le prince Akishino, a déclaré que sa famille avait été ciblée par des messages de type cyberharcèlement.

Selon la religion shinto, les empereurs du Japon descendent de la déesse du soleil, Amaterasu, et la légende fait remonter leur lignée à plus de 2.600 ans. C'est la dynastie la plus ancienne au monde, même si les premiers empereurs historiquement attestés ont régné au VIe siècle après Jésus-Christ.