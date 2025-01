Griffures, odeurs, tâches... il est préférable de se débarrasser des contenants en plastique usés ou achetés il y a plus de dix ans. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

«Tu as pris un Tup' aujourd'hui?» La marque américaine a cumulé une telle renommée depuis sa création, dans les années 40, que son nom désigne désormais l'objet en lui-même: la fameuse boîte en plastique fréquemment utilisée pour stocker des restes.

Si le terme «Tupperware» semble durablement ancré dans notre langage commun, l'entreprise embématique a déclaré faillite en septembre 2024, après une chute financière post-Covid irrémédiable. Un accord a pu être trouvé cet automne pour sauver la marque in extremis, mais l'ère de gloire de la firme paraît définitivement terminée.

Cela ne nous empêche pas d'être nombreux à collectionner de véritables rangées de boîtes en plastique, prêtes à accueillir tortellini ou riz à réchauffer, dans nos frigos et placards. Or, ces objets n'ont pas une durée de vie illimitée et, passé un certain stade, risquent de s'avérer néfastes pour la santé. Le Huffington Post a passé en revue les signes de fatigue à ne pas ignorer:

Vos boîtes portent le mauvais numéro

Premier réflexe incontournable: retournez votre contenant en plastique (peu importe sa marque!) pour apercevoir le numéro (entre 1 et 7) qui figure à l'arrière, renfermé dans un petit symbole en forme de triangle. Celui-ci précise, en bref, à quelle famille de plastiques appartient l'objet.

Ainsi que le rappelle Michael Tunick, chimiste à l'Université de Drexel, à Philadelphie, auprès du Huffington Post, les numéros 2, 4 ou 5 sont les plus rassurants, puisqu'ils indiquent la présence de polyéthylènes de haute densité (PEHD), des polymères qui ne pénètrent pas facilement dans les aliments et dont le nettoyage ou la réutilisation ne présentent pas trop de danger.

Il faudrait toutefois éviter d'utiliser des contenants affichant d'autres numéros, afin de minimiser le risque que des microplastiques, reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens, ne contaminent vos aliments.

Vous les avez souvent nettoyées au lave-vaisselle

On sait également qu'il est fortement déconseillé de réchauffer un contenant en plastique, même s'il possède le label «microwave safe». En effet, sous l'effet de la chaleur, des substances telles que le Bisphénol A (BPA), associé à des risques d'infertilité, de troubles endocriniens et certaines maladies, risquent de se décomposer pour se nicher dans vos aliments et, ainsi, pénétrer dans votre organisme.

Il vaut donc mieux transférer vos aliments dans des contenants en verre (ou dans une assiette) avant de les réchauffer, conseille James Rogers, directeur de l'organisation Consumer Reports, auprès de CNN.

Mais le micro-ondes n'est pas le seul environnement chaud qui accueille régulièrement nos Tupperwares: le lave-vaisselle n'est pas recommandé non plus, dans la mesure où il peut rapidement détériorer la qualité du plastique. «Les contenants alimentaires en plastique de haute qualité ne devraient pas être lavés à haute température plus de 100 fois», conseille le consultant en sciences alimentaires Bryan Quoc Le au Huffington Post.

Vous les avez achetées il y a plus de dix ans

Ainsi, les vieux contenants que vous avez probablement catapultés dans le lave-vaisselle d'innombrables fois, ne devraient plus être utilisés dans votre cuisine. Et d'autant plus s'ils ont été acquis il y a plus de dix ans!

Bien que la marque Tupperware ait affirmé en mars 2010 qu'elle renonçait totalement aux BPA, d'autres marques n'ont pas forcément pris ou tenu les mêmes résolutions, depuis cette époque.

«L'idée de ces plastiques robustes et incassables, fabriqués il y a dix ans et contenant alors du BPA, nous inquiète, soulignait Laura Vandenberg, professeure en santé environnementale à l'Université du Massachusetts, toujours auprès de CNN. À chaque fois que nous les utilisons, de très petites quantités de BPA sont libérées.» L'experte souligne en outre que le danger s'accroit avec le temps, ce qui rend important de se débarrasser de ces objets, après un certain temps.

Elles affichent des signes d'usure

S'il vous est impossible de vous rappeler à quel moment vous avez acquis vos boîtes en plastique préférées, n'hésitez pas à les ausculter de très près: toute griffure, tâche ou odeur signifie clairement qu'il est temps de s'en séparer.

«Lorsqu'un contenant vieillit et traverse tous les périls qu'implique la vie de contenant, il peut commencer à se craqueler, à s'écailler, à se déformer, à sentir mauvais ou à se décolorer, résume Trevor Craig, expert de la sécurité alimentaire aux laboratoires américains Microbac, auprès du Huffington Post. Une fois qu'ils ont atteint ce point, il est temps de le recycler et de le remplacer.»