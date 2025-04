Donald Trump a effectué cette annonce lors d'un discours pour ses cent jours à la Maison Blanche. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le président américain, Donald Trump, a allégé mardi le fardeau des droits de douane pour les constructeurs automobiles fabriquant aux Etats-Unis avec des pièces importées, notamment en évitant un cumul de ces taxes en vigueur depuis début avril. Cette annonce intervient alors qu'il doit fêter mardi soir ses 100 premiers jours au pouvoir lors d'un meeting à Warren, près de Detroit, le coeur de l'industrie automobile américaine.

«Nous voulons simplement les aider pendant cette période de transition. Du court terme», a déclaré le président avant son départ pour le Michigan. «S'ils ne pouvaient pas avoir de pièces détachées, nous ne voulions pas les pénaliser», a-t-il ajouté sans autre précision.

Depuis le 3 avril, tous les véhicules importés sur le territoire américain sont taxés à 25%. Les constructeurs américains font partie des plus touchés car ils ont implanté des usines au Mexique et au Canada. Ces deux pays ont un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, mais cela n'a pas empêché Donald Trump de les inclure dans sa guerre commerciale mondiale.

Annonce bien accueillie par la branche

Leur processus de production implique souvent des allers-retours entre les trois pays. Les pièces détachées sont supposées être touchées au plus tard le 3 mai. Le décret présidentiel signé mardi exempte les constructeurs automobiles de payer d'autres taxes douanières, comme celles sur l'acier ou l'aluminium, pour éviter un cumul.

Ils paieront le montant «le plus élevé», a précisé un responsable du ministère du Commerce, affirmant que ces nouvelles dispositions seraient rétroactives au 3 avril. A la fermeture de la Bourse de New York, l'action Ford progressait de 1,30% et celle de General Motors reculait de 0,64%.Par ailleurs, la Maison Blanche a publié sur son site internet une proclamation créant un dispositif de réduction pendant deux ans de la facture douanière des constructeurs.

Pour tous les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis avec des pièces détachées importées, constructeurs américains et étrangers pourront ainsi déduire 15% du prix de vente recommandé la première année – et 10% la seconde – des frais de douane de 25% sur les importations suivantes.

Aucune précision concernant la Chine

Cela correspondra, détaille la proclamation, à une déduction de 3,75% du prix recommandé la première année (3 avril 2025 au 30 avril 2026) et de 2,50% la seconde (1er mai 2026 au 30 avril 2027). Il s'agit «d'une déduction et non d'un remboursement», a précisé le responsable, affirmant que cette période de deux ans avait été jugée suffisante par les industriels pour installer une chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis.

A ce stade, aucune précision concernant les importations de Chine, qui peuvent être taxées jusqu'à 245% (véhicules électriques par exemple), n'a été fournie. «Ford salue et apprécie ces décisions du président Trump, qui vont aider à alléger l'impact des droits de douane sur les constructeurs automobiles, les fournisseurs et les consommateurs», a commenté Jim Farley, patron du constructeur américain, avant l'annonce présidentielle dont la teneur avait transpiré dans les médias depuis lundi soir.

Le constructeur «considère les politiques encourageant les exportations et assurant une chaîne d'approvisionnement à coûts abordables pour pouvoir promouvoir davantage de croissance nationale comme essentielles», a-t-il ajouté. De son côté, la patronne de General Motors, Mary Barra, a salué «le soutien du président Trump envers l'industrie automobile et les millions d'Américains qui dépendent de nous».

Les grands constructeurs ravis

Après l'annonce présidentielle, l'Association des constructeurs américains (AAPC) – qui représente les trois constructeurs historiques Ford, GM et Stellantis (Chrysler, Jeep, Dodge, etc) – a salué ces décisions.

«Appliquer de multiples droits de douane sur le même produit ou la même pièce détachée représentait une inquiétude importante pour les constructeurs américains et nous sommes ravis que cela ait été traité», a commenté Matt Blut, son président, saluant également le dispositif de déduction. Il a précisé que le décret présidentiel allait être «étudié étroitement» pour évaluer son «efficacité» à alléger la facture douanière.