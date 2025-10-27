Culminant à 2500 mètres d'altitude, le Rysy est le plus haut sommet de Pologne. Un couple de touristes a voulu atteindre le sommet avec son bébé de neuf mois, malgré des conditions difficiles et un mauvais équipement, ignorant ainsi tous les avertissements.

Ignorant les consignes, des parents se retrouvent coincés en montagne avec leur bébé

Ignorant les consignes, des parents se retrouvent coincés en montagne avec leur bébé

1/4 Des touristes se sont aventurés lundi dernier sur le mont Rysy, dans les Hautes Tatras, avec leur bébé de 9 mois. Photo: Screenshot

Blick Newsdesk

Lundi dernier, une situation dangereuse s'est produite dans la chaîne des Hautes Tatras, à la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Des touristes étrangers, probablement lituaniens, ont voulu gravir le mont Rysy avec leur bébé de neuf mois, malgré des conditions très difficiles et un équipement inadapté, comme le rapporte le média en ligne aktuality.sk. Les parents ont ignoré les avertissements d'un guide de montagne et d'un sauveteur.

Szymon Stoch, le guide de montagne impliqué, a raconté sur les réseaux sociaux qu'il avait aperçu la famille au début de son ascension. Il a été frappé de voir que les deux touristes étaient dépourvus de casque et de piolet. Leur équipement se limitait à un petit sac à dos et à des crampons, dont l'une des paires n'était même pas adaptée.

«Je pensais qu'ils voulaient seulement aller jusqu'au lac. Quand j'ai appris qu'ils voulaient monter le Rysy, je suis resté sans voix. J'ai essayé de les en empêcher, et je leur ai conseillé de rester près du lac», explique le guide.

La sourde oreille jusqu'au sommet

Plus tard, un sauveteur de montagne slovaque a aussi mis le couple en garde. Mais ils ont fait sourde oreille et ont tout de même gravi le sommet. Mais lors de la descente, ils étaient en difficulté, car le chemin était trop glissant et verglacé. Ils ont même voulu échanger leurs crampons avec d'autres touristes.

Selon le portail Tatromaniak, le couple refusait d'appeler les secours en montagne: il n'avait pas d'assurance et ne voulait pas payer l'intervention. Dans les Hautes Tatras, chaque opération de sauvetage est coûteuse. Finalement, Szymon Stoch a porté lui-même le bébé jusqu'en bas, les parents l'ayant suivi.

«C'est totalement inacceptable»

Tomasz Zając, un guide de montagne expérimenté, s'insurge: «C'est irresponsable et totalement inacceptable! Même par beau temps, je n'emmènerais pas un bébé sur le Rysy. C'est beaucoup trop dangereux!» Il a souligné que les conditions actuelles dans les Tatras étaient par ailleurs très difficiles. «Même si le temps était ensoleillé lundi, la neige était très dure. Une erreur ou une glissade peut être fatale.» Il a ajouté que la plupart des touristes étaient bien préparés et que de tels cas étaient heureusement rares.

Les sauveteurs en montagne ne cessent de mettre en garde contre les conditions hivernales qui règnent dans les Hautes Tatras depuis le mois d'octobre. Pour monter sur ces crêtes glacées et enneigées, il est nécessaire d'avoir de l'expérience en montagne et un équipement professionnel adapté.