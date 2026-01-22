Les Etats-Unis prévoient d'élargir la «politique de Mexico», interdisant l'aide étrangère aux programmes promouvant l'égalité de genre et la diversité, selon un responsable américain, jeudi 21 janvier 2026.

Washington ne veut pas promouvoir la diversité

Washington ne veut pas promouvoir la diversité

ATS Agence télégraphique suisse

C'est déjà le cas pour l'avortement, mais les Etats-Unis entendent interdire que leur aide étrangère bénéficie aux programmes favorisant la promotion de la diversité et de l'égalité de genre, a-t-on appris jeudi auprès d'un responsable américain.

Le département d'Etat doit rendre publiques vendredi de nouvelles règles élargissant «la politique dite de Mexico», qui interdit de subventionner l'avortement, pour inclure les programmes de genre et de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) et leur «idéologie discriminatoire», a indiqué ce responsable sous couvert de l'anonymat.

Cela doit porter non seulement sur les 8 milliards de dollars consacrés annuellement à la santé mondiale, mais aussi sur l'ensemble de l'aide étrangère américaine – soit plus de 30 milliards de dollars — et «s'appliquer aux ONG étrangères» et «aux organisations internationales et aux ONG américaines», selon ce responsable.

L'impact exact reste à déterminer

La «Mexico City Policy», connue des critiques sous le nom de «règle du bâillon global», interdit aux ONG étrangères d'utiliser l'aide américaine pour soutenir les services ou la défense de l'avortement.

L'impact exact reste à déterminer, car l'administration Trump a déjà considérablement réduit l'aide étrangère, notamment en démantelant l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qui était le plus grand fournisseur d'aide gouvernementale au monde.

Le président américain Donald Trump s'est insurgé contre les droits des personnes transgenres, utilisant fréquemment des termes péjoratifs pour rappeler le soutien de l'ancien président démocrate Joe Biden à la communauté transgenre.