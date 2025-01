1/5 A droite, les nouvelles armoiries danoises qui mettent en évidence les symboles du Groenland et des îles féroé. Photo: X / xruiztru

Solène Monney Journaliste Blick

Trump ne s'en cache plus: il veut mettre la main sur le Groenland. Mais la famille royale danoise ne l'entend pas de cette oreille et réagit fermement en clarifiant sa position. En effet, le roi Frederik X, a décidé de modifier les armoiries de son pays pour mettre en évidence les symboles du Groenland et des îles Féroé, rapportent plusieurs médias anglais repris par le HuffPost mardi 8 janvier.

Exit les trois couronnes représentant le Danemark, la Norvège et la Suède qui ne «sont plus pertinentes» selon la famille royale. Place maintenant à une nouvelle version avec un ours et un mouton XXL, respectivement les symboles du Groenland et des îles Féroé.

La tension monte

L’objectif de ce changement semble ici limpide: «mettre en avant l’importance des deux territoires autonomes du royaume de Danemark», rapporte nos confrères du HuffPost.

Cependant, cette révision ne concerne pas uniquement le futur président des Etats-Unis. Les tensions restent vives entre le Groenland et le Danemark, ce dernier conservant la mainmise sur la politique étrangère et sécuritaire du territoire, souligne le «Guardian».

Garantir une unité

Mute Egede, le Premier ministre groenlandais, a martelé lors de ses vœux de fin d'année: «Notre coopération avec d’autres pays et nos relations commerciales ne peuvent pas continuer à se faire uniquement par l’intermédiaire du Danemark.» Il a ensuite souligné qu'il était désormais temps de passer à l'étape suivante et a évoqué la nécessité de «supprimer les obstacles à la coopération – que nous pouvons qualifier d'entraves dues au colonialisme.»

Avec ce changement d'armoiries, «la maison royale montre qu'elle soutient la politique de l'Etat, qui est de préserver l'unité du royaume», détaille Sebastian Olden-Jørgensen, un historien danois, au quotidien «Berlingske». De cette manière, le roi tenterait de repousser toute idée d'indépendance des deux îles.

Les armoiries n'ont été modifiées que quatre fois au cours de leur histoire. Les derniers changements remontent à 1972.