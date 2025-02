La Suède enquête sur un nouveau cas de câble endommagé en mer Baltique

La Suède a ouvert une enquête suite à la découverte d'un nouveau câble endommagé en mer Baltique, à l'est de l'île de Gotland, ont annoncé vendredi la Garde côtière, après plusieurs cas similaires sur des infrastructures sous-marines ces derniers mois.

En novembre, la Finlande et la Suède ont ouvert des enquêtes sur le sabotage présumé de deux câbles de sous-marins sectionnés. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les procureurs suédois ont «lancé une enquête préliminaire», a déclaré à l'AFP Karin Cars, porte-parole de la Garde côtière, signalant la présence d'un navire dans l'espace maritime suédois. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a indiqué dans un message sur X que le gouvernement suivait la situation.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Nous avons un navire, le KBV 003, en route vers l'est de Gotland. Il se trouve dans la zone économique suédoise et nous participons à l'enquête sur la scène de crime», a déclaré Karin Cars, des gardes-côtes à l'AFP. Elle n'a pas donné de détails sur le lieu exact ni sur le moment où le dommage s'est produit. Les gardes-côtes se sont dirigés vers le site hier soir, a-t-elle dit.

«Nous prenons très au sérieux toutes les informations concernant d'éventuels dommages à l'infrastructure en mer Baltique. Comme je l'ai déjà dit, elles doivent être envisagées dans le contexte de la grave situation sécuritaire actuelle», a écrit le Premier ministre sur X.

«Guerre hybride»

Cet épisode s'inscrit dans le cadre de vives tensions entre la Russie et les pays occidentaux depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Plusieurs dégradations des infrastructures énergétiques et de communication sont survenues en mer Baltique ces derniers mois, après l'adhésion de la Finlande et de la Suède, deux pays riverains, à l'Otan.

Elles s'inscrivent, selon des experts et responsables politiques, dans le contexte d'une «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux, ce que le Kremlin nie. Face au caractère répété de ces événements, l'Otan a annoncé en janvier lancer une mission de patrouille visant à protéger ces infrastructures sous-marines.

Avions, bateaux et drones sont désormais dépêchés de façon plus massive et régulière en mer Baltique dans le cadre d'une nouvelle opération baptisée «Sentinelle de la Baltique».