L'accident s'est produit la veille de Noël à New York. Photo: Screenshot/KolHaolam

Denis Molnar

Plusieurs personnes ont été blessées à New York le soir du 25 décembre lorsqu'un taxi a percuté six passants à Manhattan. Parmi les blessés, près du grand magasin Macy's, on compte deux femmes et un garçon de neuf ans, qui ont été transportés à l'hôpital. La police pense qu'une urgence médicale est à l'origine du comportement du conducteur.

Selon la police, après que la voiture a roulé sur le trottoir et que les deux femmes se sont retrouvées coincées sous le véhicule, une vingtaine d'autres passants ont tenté de «soulever le taxi» pour en libérer les victimes.

La mère du garçon a également été blessée. Les deux personnes étaient des touristes de nationalité australienne en visite dans la Grosse Pomme.