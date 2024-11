Le moteur d'un Boeing 737 lâche et l'oblige à atterrir en urgence

Plus de peur que de mal

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un avion de la compagnie australienne Qantas a effectué un atterrissage d'urgence vendredi en raison d'une «panne de moteur contenue» peu après avoir décollé de l'aéroport de Sydney, mettant le feu à l'herbe d'une piste voisine, a annoncé le transporteur aérien.

Le vol QF520 devait acheminer ses passagers de Sydney à Brisbane. Mais l'appareil a été contraint de faire demi-tour pour un atterrissage d'urgence après avoir tournoyé dans les airs «pendant une courte période», a expliqué le pilote en chef de la compagnie aérienne, Richard Tobiano. L'avion en question était un Boeing 737, a déclaré un porte-parole de Qantas.

«Les ingénieurs de Qantas ont procédé à une inspection préliminaire du moteur et ont confirmé qu'il s'agissait d'une panne de moteur contenue», a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué publié sur son site. «Bien que les clients aient entendu une forte détonation, il n'y a pas eu d'explosion», a-t-elle précisé.

Les passagers ont entendu un gros «boom»

Le régulateur aérien Airservices Australia a de son côté expliqué dans un communiqué que la panne de moteur avait déclenché «l'incendie d'une zone d'herbe adjacente à la piste», immédiatement éteint par les pompiers. La piste touchée par ce bref incendie a été fermée et devrait être de nouveau opérationnelle vendredi soir, selon la même source, qui a précisé que l'incident n'avait pas fait de blessés. «Nous allons (…) mener une enquête pour déterminer la cause du problème de moteur», a ajouté Tobiano.

Georgina Lewis, qui se trouvait à bord de l'avion, assure avoir entendu un «boum». «L'un des moteurs semblait avoir lâché. Le pilote a pris la parole 10 minutes plus tard pour expliquer qu'il y avait eu un problème avec le moteur droit au décollage», a-t-elle expliqué à la chaîne de télévision locale, Channel Nine. Un autre passager, Mark Willacy, journaliste, a déclaré à la chaîne australienne ABC qui l'emploie que l'avion avait eu du mal à décoller après un «grand boum». «Ce grand boum au moment où les roues se détachaient du sol et le tremblement, je n'ai jamais rien ressenti de tel», a-t-il également confié.

Les clients ont été transférés sur d'autres vols, a indiqué Qantas. Onze vols intérieurs ont été annulés et quatre autres ont été déroutés vers d'autres aéroports, a indiqué un porte-parole de l'aéroport de Sydney.