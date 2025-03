L'Alliance mondiale du vaccin (GAVI) à Genève met en garde contre les conséquences d'un retrait du soutien américain à la vaccination dans les pays en développement. Sans cette aide, plus de huit millions de vies pourraient être menacées dans les cinq prochaines années.

Plus de huit millions de personnes en danger

L'Alliance mondiale du vaccin (GAVI) dirigée par la Pakistanaise Sania Nishtar estime que huit millions de personnes pourraient être menacées dans les pays en développement sans le soutien américain (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

L'Alliance mondiale du vaccin (GAVI) à Genève alerte sur les effets en cas de retrait du soutien américain à la vaccination dans les pays en développement. Sans celui-ci, plus de huit millions de personnes pourraient être en danger dans les cinq prochaines années. Mercredi, le New York Times avait dévoilé des documents qui montrent que les Etats-Unis souhaitent remettre en cause leur aide financière à cette institution. Un porte-parole de la diplomatie américaine a confirmé que la liste publiée par le quotidien était conforme.

En maintenant les stocks mondiaux de vaccins contre des maladies mortelles comme Ebola ou mpox, «nous aidons à préserver la sécurité des Etats-Unis», a répondu mercredi soir GAVI sur les réseaux sociaux. «Ces maladies ne connaissent pas de frontière» et peuvent se propager dans le monde en quelques heures, ajoute-t-elle.

Sans les Etats-Unis, 18 millions de personnes n'auraient pas pu être sauvées ces 25 dernières années grâce à leur immunisation, ajoute encore l'Alliance établie à Genève.