Des villes américaines s'affaissent dangereusement

On le sait depuis longtemps: des zones côtières comme Venise ou des régions comme les Pays-Bas s'enfoncent dans le sol. Cependant, une nouvelle étude montre que de nombreuses grandes villes américaines, y compris celles situées au centre du pays, sont également menacées. À l'aide d'observations par satellite, des chercheurs ont analysé les mouvements du sol dans les 28 villes les plus peuplées des Etats-Unis entre 2015 et 2021.

L'étude a été publiée récemment dans la revue scientifique «Nature Cities». Le résultat: dans toutes les villes étudiées, au moins 20% de la surface urbaine s'affaisse. Dans 25 des 28 villes, c'est jusqu'à 65% minimum de la superficie qui s'enfonce. Au total, environ 34 millions de personnes sont touchées par les zones en affaissement.

Plus de cinq millimètres par an

New York, Chicago et Dallas figurent parmi les villes où la surface totale du territoire qui s'enfonce est la plus grande ou la plus étendue. Dans ces villes, c’est 98% de la superficie qui est concernée. Chaque année, au moins 10% de cette surface s'abaisse de trois millimètres.

Localement, des zones comme l’aéroport de LaGuardia à New York, certaines parties de Washington D.C. et de San Francisco, sont particulièrement touchées, puisque ces zones s’enfoncent de plus de cinq millimètres chaque année. Là où le sol s’enfonce le plus rapidement reste Houston. 42% de la surface terrestre baisse en moyenne de plus de cinq millimètres par an, et 12% de cette surface de plus de dix millimètres.

Le principal facteur de ce phénomène est l'extraction des eaux souterraines. Les zones d'où l'on pompe de l'eau deviennent instables, ce qui provoque un affaissement du sol. Le changement climatique aggrave ces effets. L'augmentation des périodes de sécheresse génère un besoin accru des ressources en eau douce, ce qui entraîne un pompage plus important des eaux souterraines.

Quels sont les effets de la baisse?

Sur une longue période, les effets s'accumulent progressivement, illustre l'étude. «Même un affaissement modéré dans les villes peut avoir un impact considérable sur l'intégrité structurelle des bâtiments, des routes, des ponts et des digues», écrivent les auteurs. Conséquences: des risques d'inondation, des dommages à la construction et des interruptions du trafic.

La conclusion de l'étude est sans appel: des adaptations infrastructurelles sont nécessaires, il faut en outre viser un développement urbain durable, soit de s'adapter à l'augmentation des nuisances environnementales et à une gestion des eaux souterraines économe en ressources.