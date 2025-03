Le gouvernement bolivien a décrété mercredi l'état d'urgence face aux fortes pluies qui ont fait 51 morts depuis novembre. Selon le président Luis Arce, près de 380'000 familles ont été affectées, principalement dans les départements de Chuquisaca, Santa Cruz et La Paz.

Plus de 50 morts

La saison des pluies a déjà fait 51 victimes en Bolivie, qui a décrété l'état d'urgence mercredi. Photo: JUAN CARLOS TORREJON

ATS Agence télégraphique suisse

«Nous avons malheureusement 51 morts», a-t-il ajouté, faisant également état de près de 380'000 familles affectées. La plupart des décès sont liés à des inondations. Selon Luis Arce, les pluies de ces derniers mois ont été frappé l'ensemble des neuf départements du pays. Les plus touchés sont cependant ceux de Chuquisaca (sud-est), Santa Cruz (est) et La Paz.

L'état d'urgence va notamment permettre au gouvernement de mobiliser plus de personnel pour les opérations de secours et d'accélérer l'achat de matériel. La saison des pluies en Bolivie commence généralement en novembre et se termine en avril de l'année suivante. La dernière saison des pluies a fait 55 morts au total, selon les données des autorités.