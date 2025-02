Plus de 30 victimes Une nouvelle vague meurtrière en Turquie à cause d'alcool frelaté

L'alcool frelaté fait encore des ravages en Turquie. À Ankara, 33 personnes sont mortes et 20 autres sont en soins intensifs. Les autorités ont arrêté 13 suspects et saisi plus de 100 tonnes d'alcool contrefait dans plusieurs villes.