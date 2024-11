Pierre Palmade condamné à cinq ans de prison dont deux ans ferme

Le procès de Pierre Palmade s'est ouvert mercredi 21 mois après son accident. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq ans de prison dont deux ferme: Pierre Palmade a été condamné ce mercredi pour blessures involontaires aggravées après le grave accident de voiture provoqué sous drogues en février 2023 en Seine-et-Marne.

«On ne peut pas être trop indulgent quand le dommage s'est réalisé et que la conduite sous l'empire des stupéfiants a causé un drame», a déclaré la procureure Marie-Denise Pichonnier. Il y a près de deux ans, Pierre Palmade avait grièvement blessé trois membres d'une même famille, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait à la suite de la collision.

A son procès, l'humoriste Pierre Palmade s'est dit mercredi «accablé» par les graves blessures physiques et psychologiques causées aux victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de drogues en février 2023, en Seine-et-Marne. «Les graves blessures de M. Y. et le traumatisme de Mme C. (ndlr: qui a perdu son foetus), ça m'a mis par terre. Je suis vraiment accablé, éprouvé de les voir en vrai», a déclaré à la barre du tribunal correctionnel de Melun l'artiste de 56 ans, sa première expression publique dans cette affaire ultra-médiatisée.

Se retournant vers les bancs des parties civiles, la main sur le ventre, le visage ravagé et livide, Pierre Palmade s'est adressé directement à eux pour leur «demander pardon du plus profond de (s)on être».

Trois jours de fête en continu

D'une voix éraillée, l'homme de théâtre et de télévision englué depuis des années dans sa toxicomanie, qui a connu son heure de gloire dans les années 1990-2000, est revenu sur les circonstances qui ont mené à cette collision dramatique.

Depuis trois jours, Pierre Palmade faisait la fête en continu sans dormir entre Paris et sa maison de campagne de Cély-en-Bière, alternant les injections de 3-MMC (une drogue de synthèse), les prises de cocaïne et les parties de «chemsex» avec des «sex friends». «On est vraiment comme des zombies, des légumes, nus, ensanglantés», décrit-il aux juges.

Le vendredi soir, à la tombée de la nuit, l'humoriste monte en voiture avec deux compagnons pour aller acheter un dîner au supermarché du coin avant l'arrivée de son dealer chargé du réapprovisionnement en drogues. Assoupi par la 3-MMC, il prend plusieurs lignes de cocaïne avant de prendre le volant afin de se "re-réveiller".

«Je nous vois tous les trois sortir euphoriques de la maison et après c'est le noir, j'ouvre les yeux et je suis (à l'hôpital du) Kremlin-Bicêtre», raconte Pierre Palmade, qui dit n'avoir aucun souvenir de l'accident.

Selon la juge d'instruction, dans la ligne droite d'une départementale, le véhicule conduit par l'humoriste effectue un brusque écart sur la route et va percuter sur la voie d'en face la voiture d'une famille roulant en sens inverse. Sur son lit d'hôpital, «on me dit qu'il y des blessés, une famille, la perte d'un bébé, un homicide involontaire… Plein de mots que je ne comprends pas», confie Pierre Palmade. «Je comprends que je suis en enfer.»