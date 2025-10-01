Un séisme de magnitude 6,9 a frappé le centre des Philippines mardi soir, faisant au moins 26 morts, selon un dernier bilan. Les autorités ont mis en garde contre une possible perturbation du niveau de la mer, exhortant les habitants à rester loin des côtes.

L'épicentre du séisme a été localisé à environ 11 kilomètres à l'est-sud-est de Calape, une municipalité de la province de Bohol qui compte environ 33.000 habitants. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé la côte centrale des Philippines mardi à 21h59 (15h59, heure suisse) localement s'élève désormais à 26 morts et 147, ont annoncé mercredi les secours. Treize victimes ont été recensées à Bogo, une ville de 90'000 habitants située près de la pointe nord de l'île de Cebu et à proximité de l'épicentre, a déclaré un membre des équipes de secours à Bogo.

Au moins une autre personne a été tuée dans la ville de Tabuelan, à Cebu, selon son maire, en plus des cinq décès signalés plus tôt par les sauveteurs dans la ville de San Remigio, plus au nord. Les sauveteurs avaient précédemment indiqué qu'un bâtiment public s'était effondré. La chaîne de télévision ABS-CBN de Manille a rapporté que quatre corps avaient été retirés d'un centre sportif de San Remigio. Un enfant est mort écrasé par des débris dans un autre quartier de la ville, selon la même source.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Ne pas se rendre sur les côtés»

Le séisme s'est produit au large de la ville de Bogo, près de Cebu, endommageant des bâtiments et des routes et déclenchant une opération de sauvetage dans tout le nord de l'île, a affirmé Wilson Ramos, un responsable provincial des secours. «Il pourrait y avoir des personnes coincées sous les décombres», a-t-il dit à l'AFP. Des opérations de sauvetage sont en cours dans la ville de San Remigio et à Bogo, une ville de 90'000 habitants.

Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), quatre répliques d'une magnitude supérieure ou égale à 5 ont été enregistrées dans la région. Le bureau local de sismologie a mis en garde contre une possible «légère perturbation du niveau de la mer» et a exhorté les habitants des îles de Leyte, Cebu et Biliran à «rester loin de la plage et à ne pas se rendre sur la côte».

Le gouvernement provincial de Cebu a indiqué qu'un bâtiment commercial et une école à Bantayan se sont effondrés. Plusieurs routes de campagne ont également été endommagées. Le séisme a provoqué des coupures de courant, entraînant des pannes à Cebu et dans les îles voisines, ont indiqué les autorités philippines dans un communiqué.

«Rester vigilants»

«J'avais l'impression que nous allions tous tomber. C'est la première fois que je vis ça", a témoigné Agnes Merza, aide-soignante à Bantayan». «Les voisins sont tous partis en courant. Mes deux assistants adolescents se sont cachés sous une table, car c'est ce qu'on leur avait appris chez les scouts», a raconté à l'AFP cette femme de 65 ans.

En Indonésie, l'épicentre du tremblement de terre, survenu vers 23h49 (18H49, heure suisse), a été localisé à environ 150 km à l'est de Surabaya, la deuxième ville du pays, à une profondeur de 13,9 km, selon l'USGS. «J'ai pris peur et j'ai couru dehors. Je suis traumatisée par les tremblements de terre, car j'en ai vécu un de grande ampleur il y a quelques années à Jakarta», a-t-elle confié.

Les Philippines et l'Indonésie connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur position sur la Ceinture de feu du Pacifique. Cet arc d'intense activité sismique, où les plaques tectoniques entrent en collision, s'étend du Japon à l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin Pacifique.