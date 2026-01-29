Le naufrage du ferry Trishna Kerstin 3 lundi au large de Mindanao, aux Philippines, a fait 29 morts selon un nouveau bilan jeudi. L'incertitude persiste sur le nombre de disparus, les garde-côtes poursuivent les recherches.

AFP Agence France-Presse

Onze corps supplémentaires ont été repêchés jeudi au large des Philippines, portant à 29 morts le bilan du naufrage lundi d'un ferry transportant plus de 300 personnes. L'incertitude demeure néanmoins sur le nombre de disparus, ont annoncé les garde-côtes philippins. Le Trishna Kerstin 3 transportait au moins 344 passagers et membres d'équipage quand il a coulé tôt lundi au large de la localité de Mindanao, dans le sud-ouest des Philippines. La plupart des personnes à bord ont pu être secourues rapidement.

La découverte confirmée de ces 11 nouveaux corps suscite cependant la confusion sur le nombre exact de personnes qui étaient à bord du ferry. Un précédent décompte faisait état de seulement dix personnes encore disparues: le capitaine du bateau, huit membres d'équipage et un agent de sécurité.

Nombre de disparus inconnus

La porte-parole des garde-côtes philippins a indiqué à une radio locale que le nombre de disparus était désormais incertain. «Initialement, le nombre de disparus recensés était de dix, sur la foi du manifeste» du bateau, a déclaré le capitaine Noemie Cayabyab, «mais des gens nous ont informés avoir des proches portés disparus».

Des plongeurs sous-marins sont arrivés mercredi de la capitale Manille pour aider aux opérations, mais ne semblent pas être descendus dans l'eau dans l'immédiat. Un submersible télécommandé doit auparavant localiser précisément l'épave, estimée reposer à 76 mètres de profondeur. Mardi, les autorités philippines ont immobilisé l'ensemble de la flotte de transport de passagers de l'opérateur du ferry Aleson Shipping Lines, en attendant une enquête «complète».