Elon Musk annonce que X subit une «cyberattaque massive»

Angela Rosser et SpotOn

Ce lundi 10 mars, une panne mondiale a frappé la plateforme X, anciennement Twitter, rendant l’accès impossible pour de nombreux utilisateurs. Qu’ils utilisent la version web ou l’application mobile, tous se sont retrouvés dans l’incapacité d’actualiser leur fil d’actualité.

Dès 10h30, les signalements se sont multipliés en Suisse. Les utilisateurs de la version web ont observé une roue crantée indiquant un chargement en cours, avant qu’un message d’erreur n’apparaisse, indiquant que le site était inaccessible. Sur l’application mobile, la roue de chargement ne disparaissait jamais.

Les perturbations n’ont pas seulement touché l’Europe : des interruptions similaires ont été signalées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays, selon «USA Today Tech».

Une attaque coordonnée

Dans la soirée, les services ont commencé à être rétablis, mais Elon Musk a pris la parole pour alerter sur la possible origine de cette panne. Selon lui, X aurait été victime d’une «cyberattaque massive», impliquant «un groupe important et coordonné et/ou un Etat».

Quelques heures plus tard, l'organisation de pirates informatiques «Darkstorm» a revendiqué l’attaque via Telegram. D’après Newsweek, ce groupe est connu pour s’en prendre à des systèmes hautement sécurisés et aurait récemment annoncé une série de cyberattaques contre les sites gouvernementaux de pays membres de l’OTAN et d’Israël. Selon les experts, Darkstorm cible également les Etats soutenant Israël, ce qui alimente les spéculations sur leurs motivations derrière cette attaque contre X.