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Accusations de fraude
Le parquet péruvien perquisitionne un entrepôt de bulletins de vote

Le parquet péruvien a perquisitionné un entrepôt de l'ONPE vendredi, après des accusations de fraude lors du premier tour de la présidentielle. La découverte de bulletins dans une benne à Lima alimente la polémique.
Publié: 07:14 heures
Des partisans assistent à un rassemblement de Rafael Lopez Aliaga, à Lima, le 14 avril 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le parquet péruvien a indiqué avoir perquisitionné vendredi un entrepôt où sont stockés des bulletins et procès-verbaux du premier tour de l'élection présidentielle, ciblée par des accusations de fraude. Le parquet «effectue des vérifications dans l'entrepôt principal» de l'Office national des processus électoraux (ONPE), l'organisme en charge des élections, a indiqué le ministère public sur les réseaux sociaux.

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Le dépouillement des voix du scrutin présidentiel de dimanche progresse très lentement sur fond de contestations. Keiko Fujimori, fille de l'ancien président autocrate Alberto Fujimori au pouvoir dans les années 1990, reste en tête avec quelque 17% des suffrages, tandis que la bataille pour la deuxième place demeure serrée.

Le candidat d'extrême gauche Roberto Sánchez (12 %) et l'ultraconservateur Rafael López Aliaga (11,9 %) se disputent une place au second tour, avec un écart infime de quelque 13'000 voix.

«Une fraude électorale»

La découverte jeudi de quatre boîtes contenant 1200 bulletins de vote dans une benne à ordures d'un district de Lima a relancé les contestations du scrutin, marqué par des retards dans la distribution du matériel électoral qui ont contraint les autorités à prolonger les opérations d'une journée. Rafael López Aliaga, ancien maire de Lima, est le plus virulent critique du scrutin, qu'il a qualifié de «fraude électorale» et dont il demande l'annulation.

Roberto Burneo, président du Jury national des élections (JNE), la plus haute instance de justice électorale, a fait état devant une commission du Congrès de «graves irrégularités dans la gestion et le rôle» de l'ONPE lors de ces élections. Plus de 27 millions d'électeurs étaient appelés à voter lors de ce scrutin obligatoire, avec le retour à un Parlement bicaméral inédit depuis 1990. Dans un pays marqué par une instabilité politique chronique, avec huit présidents en dix ans, le scrutin se déroule dans un climat de profonde défiance. Le prochain président doit être investi le 28 juillet.


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