Washington juge «inacceptable» la décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'AIEA

Les Etats-Unis ont qualifié d'«inacceptable» mercredi la décision de l'Iran de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) après sa récente guerre avec Israël.

Possibilité de faire marche arrière

«Nous utiliserons le mot inacceptable, que l'Iran ait choisi de suspendre sa coopération avec l'AIEA à un moment où il a la possibilité de faire marche arrière et de choisir la voie de la paix et de la prospérité», a déclaré à la presse la porte-parole du département d'Etat, Tammy Bruce.

Il a averti que les Etats-Unis mèneraient «sans aucun doute» de nouvelles frappes en Iran si le pays enrichissait l'uranium à des niveaux lui permettant d'obtenir des armes nucléaires.

«L'Iran doit coopérer pleinement et sans plus tarder» avec l'AIEA, a mercredi poursuivi la porte-parole, en ajoutant que Téhéran se devait aussi de «se conformer pleinement» au traité de non prolifération nucléaire (TNP), «notamment en fournissant à l'AIEA les informations nécessaires pour clarifier et résoudre les questions de longue date concernant les matières nucléaires non déclarées en Iran». «L'Iran ne peut pas avoir et n'aura pas d'arme nucléaire», a-t-elle répété.

Source: AFP