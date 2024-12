Tragédie en Thaïlande: un influenceur de 21 ans est mort après avoir relevé un dangereux pari. Thankam Kanthee, connu sous le nom de «Bank Leicester», a bu une bouteille entière de whisky pour 800 francs et a été victime d'une intoxication mortelle.

Un Thaïlandais boit une bouteille de whisky et meurt

Un Thaïlandais boit une bouteille de whisky et meurt

1/2 Le moment tragique: l'influenceur met la bouteille en bouche et tente de boire toute la bouteille de whisky. Photo: X

Johannes Hillig

Il était prêt à tout pour de l'argent. Thankam Kanthee l'a payé de sa vie. Le jeune Thaïlandais est mort en essayant de boire toute une bouteille d'alcool.

L'influenceur acceptait régulièrement des défis dans lesquels il buvait par exemple du désinfectant pour les mains ou du wasabi afin d'obtenir de l'argent pour sa famille. Lors du dernier défi, on lui aurait proposé 30'000 bahts, soit près de 800 francs, pendant la fête d'anniversaire de sa mère. Sa mission: boire une bouteille de whisky de 350 millilitres. Des vidéos montrent comment il prend la bouteille, l'entame et la boit.

Il a perdu connaissance

Selon les rapports, le jeune homme a vomi après avoir bu toute la bouteille. Sur les photos, on pouvait voir d'autres invités rire avec l'influenceur lorsqu'il a relevé le défi, avant que les choses ne prennent une mauvaise tournure le 26 décembre vers 3h40, heure locale.

L'influenceur a ensuite perdu connaissance, probablement à la suite d'une intoxication causée par l'alcool, et a ensuite été transporté dans un hôpital local. Son décès y a été constaté quelques heures plus tard. La cause exacte du décès n'est pas encore connue.

Le challenger risque jusqu'à dix ans de prison

Dans une déclaration, la police thaïlandaise a fait savoir que l'homme qui avait proposé à Thankam Kanthee le défi avait été inculpé d'homicide par négligence. Le «commanditaire» pourrait ainsi encourir jusqu'à dix ans de prison.

La famille et les amis du défunt sont sous le choc. Un fan écrit sous l'une de ses vidéos: «Repose en paix. Merci de m'avoir fait rire et sourire.» Quelqu'un d'autre commente: «Celui qui a fait boire l'alcool doit payer.»