Kendrick Lamar nous a réservé une dinguerie pour son show au Super Bowl

1/6 Kendrick Lamar pendant son show de mi-temps au Super Bowl. Photo: Getty Images

Björn Lindroos

Tout le monde attendait Kendrick Lamar, mais c'est la légende du cinéma Samuel L. Jackson qui a ouvert le célèbre show de la mi-temps du Super Bowl. Vêtu d'un costume dans le style du drapeau américain, l'acteur a transcendé le public.

C'est alors que Kendrick Lamar est apparu, assis sur une voiture, et a finalement entamé son premier titre. Quant au drapeau américain, il n'a cessé d'être présent au cours du spectacle. Lors du deuxième morceau, «Humble», de nombreux danseurs arborant les couleurs bleu, blanc et rouge se sont rassemblés de sorte à reproduire la célèbre bannière étoilée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Serena Williams, de tenniswoman à danseuse

Kendrick Lamar a également invité la chanteuse SZA qui, toute de rouge vêtue, a interpéré deux chansons au coté du rappeur de 37 ans. Le show a ensuite été sublimé par l'apparition d'une autre légende: Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, est montée sur scène puis s'est fendue d'un bref numéro de danse.

Le rappeur américain n'a eu de cesse de teaser son plus grand tube «Not like us», avec lequel il a remporté cinq prix, dont celui du morceau de l'année, lors des derniers Grammy Awards. Lorsqu'il s'est enfin résigné à jouer son célèbre hit, le public est entré dans une ferveur que même le match, qui oppose les Chiefs aux Eagles, saura difficilement susciter.

Après un bon quart d'heure, le spectacle s'est finalement conclu. On relèvera que, contrairement aux années précédentes, le show de la mi-temps s'est déroulé sans grand remous.