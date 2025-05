Réunions trilatérales prévues pour vendredi à Istanbul

Des réunions trilatérales auront lieu vendredi à Istanbul entre Turcs, Américains et Russes d'une part, et Turcs, Américains et Ukrainiens de l'autre, a annoncé jeudi soir une source au ministère turc des Affaires étrangères.

«La réunion est terminée. Demain, une autre série de réunions se déroulera sous différents formats. Des négociations trilatérales entre les Etats-Unis, l'Ukraine, la Turquie // et la Fédération de Russie, l'Ukraine et la Turquie // sont à l'ordre du jour. Il n'est pas certain qu'une réunion se tiendra au format quadripartite (Etats-Unis, Russie, Ukraine, Turquie)», a précisé cette source dans un communiqué.