Les élus américains nouent un accord budgétaire pour éviter un «shutdown»

L'accord négocié entre élus au Parlement américain permet d'éviter une paralysie des services publics, le fameux "shutdown", juste avant les fêtes de fin d'année (archives). Photo: SHAWN THEW

ATS Agence télégraphique suisse

Les élus au congrès américain ont trouvé mardi un accord budgétaire qui permettrait de financer l'Etat fédéral jusqu'à la mi-mars. L'accord permet d'éviter une paralysie des services publics, le fameux «shutdown», juste avant les fêtes de fin d'année.

Le texte négocié doit désormais être adopté par la chambre des représentants à majorité républicaine avant de se diriger vers le Sénat, qui devrait voter avant la fin de la semaine, puis sur le bureau du président américain Joe Biden pour être promulgué.

Le temps presse, car le Parlement a jusqu'à vendredi soir, à minuit, pour adopter une mesure de financement même temporaire des services publics fédéraux, sans quoi les Etats-Unis connaîtraient un nouveau «shutdown», avec à la clé: le chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires, le gel de plusieurs aides sociales, ou encore la fermeture de certaines crèches.

L'Etat financé jusqu'à la mi-mars

Cette situation est extrêmement impopulaire aux Etats-Unis, d'autant plus à l'approche de Noël. Le financement des services fédéraux est un objet de contentieux fréquents aux Etats-Unis et désormais jusque dans le camp républicain, où des luttes intestines font rage entre des conservateurs modérés et des trumpistes partisans d'une sévère cure d'amaigrissement de l'Etat fédéral.

Le texte assurera le financement de l'Etat jusqu'à la mi-mars et comprend notamment plus de 100 milliards de dollars d'aide contre les catastrophes naturelles demandés par Joe Biden, ainsi que 10 milliards d'aide aux agriculteurs américains. Les républicains regagneront la majorité au Sénat au début janvier lorsque les nouveaux élus prêteront serment, tandis que le président élu Donald Trump reviendra à la Maison-Blanche le 20 janvier.

Le parti au pouvoir s'attachera alors à mettre en œuvre au congrès le financement du programme du nouveau président, particulièrement en matière d'expulsions de migrants, d'exploitation pétrolière et de baisses d'impôts.