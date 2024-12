Cinq personnes ont été tuées près de Dunkerque le 14 décembre 2024, selon la gendarmerie française. Une personne s'est rendue aux autorités en fin de journée, indiquant qu'elle était l'auteur des meurtres. Sur la photo, l'avocate du suspect du quintuple homicide arrive dans le commissariat de gendarmerie à Ghyvelde, dans le nord de la France. Photo: AFP

Un jeune homme de 22 ans, inconnu des services de police, s'est présenté samedi à la gendarmerie pour s'accuser de cinq meurtres perpétrés dans l'après-midi aux abords de Dunkerque. La procureure de Dunkerque a confirmé ces informations dans un communiqué publié dimanche.

L'homme placé en garde-à-vue, «est inconnu des services de police et de l'autorité judiciaire», et «plusieurs armes à feu ont été retrouvées dans sa voiture», a précisé la procureure de la République Charlotte Huet.

L'enquête a été ouverte pour «meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime» et «acquisition, détention, port et transport d'armes de catégorie A et B», des faits sont passibles de la réclusion à perpétuité. Elle a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du service interdépartemental de la police judiciaire du Nord (SIPJ 59), toujours selon le communiqué.

Les victimes sont un homme âgé de 29 ans, tué devant son domicile, deux agents de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, et deux hommes qui «pourraient être de nationalité iranienne, être âgés de 19 et 30 ans et séjourner dans le camp avoisinant». Selon la préfecture et le police, il s'agit de deux migrants.