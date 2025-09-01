Une rencontre entre Zelensky et des «dirigeants européens» prévue à Paris jeudi
Une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et plusieurs «dirigeants européens» est prévue jeudi à Paris, a annoncé lundi à l'AFP une source politique européenne alors que les efforts de Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine semblent bloqués.
«Une telle rencontre est prévue» pour discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine «et pour faire avancer la diplomatie parce que les Russes» font traîner les choses «à nouveau», a indiqué à l'AFP cette source sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Un couple meurt dans une frappe russe sur sa maison
Un couple a trouvé la mort dans une frappe russe sur sa maison dans la région de Zaporijia, a annoncé l'administration militaire locale tôt lundi.
«Les Russes ont attaqué le village d'Omelnyk avec des bombes guidées. Des maisons ont été détruites. Dans l'une d'elles, un couple a trouvé la mort», a indiqué le responsable de la région militaire de Zaporijia, Ivan Fedorov, précisant que l'homme avait 64 ans.
L'Ukraine est quotidiennement la cible de frappes nocturnes russes. Celles-ci avaient fait 25 morts dont quatre enfants dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev.
Source: AFP
Un homme arrêté après le meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays.
Le suspect a été interpellé dans la région de Khmelnytsky, entre Lviv et Kiev, à l'issue d'une opération qui a mobilisé «des dizaines» de membres des forces de sécurité, a précisé le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko.
Ce responsable a souligné que l'assassinat avait été «minutieusement péparé» et indiqué que davantage de détails seraient livrés par la police ultérieurement. Zelensky a assuré sur les réseaux sociaux que les investigations se poursuivaient et a remercié les enquêteurs pour leur «travail rapide et coordonné».
Source: AFP
Poutine rencontrera le Premier ministre slovaque en Chine
Le président russe Vladimir Poutine, en déplacement en Chine, prévoit d'y rencontrer le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions pro-russes à rebours de celles de l'UE, a annoncé le Kremlin dimanche.
Robert Fico est l'un des très rares dirigeants européens à être resté proche de Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, ce qui lui attire les critiques de l'UE.
Le Premier ministre slovaque est attendu en Chine mercredi pour un défilé célébrant à Pékin les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire contre le Japon. Vladimir Poutine y participera également. Il se trouve déjà en Chine pour le sommet de l'OCS, organisé par le président chinois Xi Jinping.
Source: AFP
Avoirs russes gelés: l'UE doit explorer toutes les possibilités, selon Kaja Kallas
L'Union européenne doit explorer toutes les «voies possibles» pour utiliser au mieux les avoirs russes gelés en Europe, afin de renforcer son soutien à l'Ukraine envahie par la Russie, a déclaré samedi la cheffe de la diplomatie du bloc européen Kaja Kallas à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Copenhague.
«Nous faisons avancer les travaux sur l'utilisation des avoirs russes gelés, car il est clair que le prédateur doit payer pour ce qu'il a fait«, a dit de son côté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'un déplacement en Estonie.
«Tout le monde s'accorde sur un point, à savoir qu'au vu des ravages que la Russie cause et a causés jusqu'à présent en Ukraine, il est impensable qu'elle puisse un jour récupérer cet argent, à moins qu'elle n'indemnise pleinement l'Ukraine», a souligné Mme Kallas devant la presse.
Source: AFP
Modi s'est entretenu avec Zelensky avant le sommet régional en Chine
Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré samedi s'être entretenu avec le président Volodymyr Zelensky du «rétablissement de la paix et de la stabilité» en Ukraine, avant un sommet en Chine auquel doit participer le président russe Vladimir Poutine.
Le premier a ajouté qu'il avait offert le «plein soutien» de l'Inde lors d'un appel téléphonique avec Zelensky. «Nous avons échangé nos points de vue sur le conflit en cours, son aspect humanitaire et les efforts pour rétablir la paix et la stabilité», a-t-il dans un message sur les réseaux sociaux.
Zelensky, pour sa part, a déclaré qu'il avait eu une «conversation productive et importante» avec le Premier ministre indien, au cours de laquelle il a réaffirmé la volonté de l'Ukraine d'organiser une réunion avec Vladimir Poutine. «L'Inde est prête à faire les efforts nécessaires et à envoyer un signal approprié à la Russie et à d'autres dirigeants lors des réunions en marge du sommet», a-t-il affirmé dans un message sur X.
Source: AFP
Pour Zelensky, le meurtre de l'ex-président du Parlement ukrainien a été «minutieusement planifié»
Le meurtre de l'ancien président du Parlement Andriï Paroubiy, figure de la vie politique ukrainienne, avait été «minutieusement planifié», a assuré samedi le président Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, le crime avait été minutieusement planifié», a-t-il dit dans son adresse quotidienne à la nation, assurant que «tout est fait pour (le) résoudre». Le député Andriï Paroubiy, connu pour son rôle dans la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi à Lviv, grande ville de l'ouest de Ukraine, par «un homme non identifié» qui a «tiré plusieurs coups de feu» avant de s'enfuir, selon le procureur général.
Source: AFP
L'Ukraine ouvre une enquête sur le «meurtre» de l'ancien président du Parlement
Le bureau du procureur général ukrainien a annoncé samedi avoir ouvert une enquête sur le «meurtre» de l'ancien président du Parlement Andriï Parouby, figure de la révolution du Maïdan en 2014, tué par balle dans l'ouest du pays.
«Une enquête préliminaire a été ouverte pour le meurtre intentionnel d'Andriï Parouby», a indiqué le bureau du procureur général dans un communiqué, affirmant que le tireur était recherché. Les circonstances et le mobile du crime restant pour l'heure inconnus.
Source: AFP
Ancien président du Parlement tué dans l'ouest de l'Ukraine
Le député ukrainien Andriï Parouby, ancien président du Parlement, a été tué par balle samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités nationales. Il a ajouté que le tireur était recherché.
Les circonstances de son décès, et les raisons pour lesquelles il a été visé, sont pour l'heure inconnues. La police ukrainienne a affirmé qu'une fusillade avait eu lieu à Lviv samedi. La victime, une «personnalité publique et politique bien connue», «est décédée sur place des suites de ses blessures», ont ajouté les forces de l'ordre.
Le président Volodymyr Zelensky a ensuite précisé qu'il s'agissait du député Andriï Parouby, président du Parlement ukrainien de 2016 à 2019. Volodymyr Zelensky a déploré un «meurtre horrible» et promis une enquête pour en établir les circonstances. Le tireur est recherché par la police, ont indiqué les autorités. Andriï Parouby avait pris part aux récents grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la «révolution orange» de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.
Source: ATS
La chute d'un drone provoque un incendie près du «palais de Poutine»
Des pompiers russes continuaient de lutter samedi contre un incendie, causé par des débris de drone ukrainien plus tôt dans la semaine, près du «palais» qui serait la propriété du président russe Vladimir Poutine sur les bords de la mer Noire.
Les autorités de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont annoncé jeudi que la chute d'un drone avait provoqué un incendie dans une «zone forestière» à proximité de la ville de Guélendjik. C'est dans cette zone que se situe une luxueuse résidence surnommée «le palais de Poutine», avec laquelle le président russe nie tout lien.
Le ministère des Situations d'urgence a affirmé samedi que plus de 400 pompiers continuaient de combattre l'incendie près de Guélendjik. Des vidéos, publiées vendredi par cette source, montrent des flammes dévorant des arbres, un sol recouvert de cendres et un hélicoptère transportant de l'eau. Rien n'indique pour l'heure que l'incendie menace directement le «palais de Poutine», que les autorités russes n'ont jamais mentionné dans leurs différents communiqués.
L'opposant russe Alexeï Navalny, depuis décédé en prison dans des circonstances troubles, avait publié en 2021 une enquête accusant Vladimir Poutine d'être le propriétaire de cet immense domaine situé dans une zone touristique des bords de la mer Noire. Cet ensemble fastueux, financé par la corruption, compterait en outre des vignobles, une enceinte de hockey sur glace ou encore un casino, selon cette enquête. Vladimir Poutine a toujours nié en être le propriétaire.