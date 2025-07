La FCC a donné son feu vert à l'achat de Paramount par Skydance, exigeant des modifications éditoriales à CBS. Cette décision intervient après un règlement judiciaire entre Paramount et Donald Trump, soulevant des questions sur l'indépendance des médias.

La FCC a donné son feu vert à l'acquisition du groupe centenaire Paramount par Skydance, moyennant des changements de ligne éditoriale. Photo: AFP

Le régulateur américain des télécommunications, la FCC, a donné jeudi son feu vert à l'acquisition du groupe de médias Paramount Global par la société de production Skydance, moyennant des changements de ligne éditoriale au sein de la chaîne CBS, une condition très atypique. L'accord intervient au terme d'une séquence qui aura vu Paramount solder, début juillet, un contentieux judiciaire avec Donald Trump, puis annoncer la fin de l'émission «The Late Show», dont l'animateur, Stephen Colbert, est très critique du président américain.

Il aura fallu un an aux autorités américaines pour trancher sur le projet de Skydance, qui a mis 8,4 milliards de dollars sur la table pour prendre le contrôle du groupe bâti sur le légendaire studio centenaire Paramount. La FCC n'a mentionné, dans son communiqué, quasiment que des aspects sans rapport avec la préservation de la concurrence et les activités des deux entreprises, qui sont le plus souvent déterminants dans la décision du régulateur.

Série d'attaques

L'agence a notamment obtenu de Skydance la promesse d'adopter, au sein de la chaîne CBS, «des mesures de nature à corriger les biais qui ont sapé la confiance (du public) dans les médias nationaux». Donald Trump a régulièrement critiqué CBS, l'accusant d'être «hors de contrôle».

Mi-avril, il s'en est pris à l'émission «60 Minutes», coupable, selon lui de diffamation à son endroit, et s'est dit favorable à ce que le directeur de la FCC sanctionne la chaîne pour son «comportement illégal». En octobre, il avait attaqué CBS en justice, reprochant à «60 minutes» d'avoir modifié de façon trompeuse une interview de sa rivale démocrate Kamala Harris quelques semaines plus tôt.

Début juillet, Paramount a accepté de verser 16 millions de dollars pour mettre un terme à cette procédure, dans laquelle le milliardaire républicain demandait 20 milliards de dollars de dommages et intérêts. Plusieurs voix se sont alors élevées pour dénoncer la décision de Paramount, accusé d'acheter les faveurs du président américain pour obtenir le feu vert de la FCC.

«Gros pot-de-vin»

Stephen Colbert, présentateur du «Late Show», émission phare de troisième partie de soirée, a qualifié ce versement de «bon gros pot-de-vin». «Je ne sais pas s'il sera possible de me redonner confiance dans cette entreprise», a lancé l'humoriste sexagénaire. Quelques jours plus tard, la chaîne CBS a prévenu de l'arrêt du célèbre talk-show à l'issue de la saison 2025/26, évoquant une «décision purement financière».

«Au-delà de la corruption, cet accord est aussi» une manoeuvre du gouvernement Trump «pour amener la couverture journalistique de CBS à favoriser la droite MAGA», a commenté, sur X, le sénateur démocrate Ed Markey, en référence au slogan de Donald Trump («Rendre à l'Amérique sa grandeur»). «C'est exactement à cela que ressemble la censure aux Etats-Unis», a martelé l'élu du Massachusetts.

Fini la promotion de la diversité

La FCC a également reçu de Skydance l'assurance de la suppression des programmes de promotion de la diversité et de l'inclusion au sein du groupe Paramount. Donald Trump entend faire disparaître ces initiatives de toutes les entreprises, entités publiques et établissements d'enseignement, les considérant comme un instrument de discrimination anti-blanc.

L'absorption par Skydance doit aider à relancer Paramount, dont le chiffre d'affaires se contracte et qui peine à être rentable. Le groupe essaye, comme ses concurrents, de se développer dans le streaming, avec sa plateforme Paramount+, mais le service est un petit poucet du secteur et reste déficitaire, plus de quatre ans après son lancement. Skydance va désormais devoir faire la preuve que des synergies peuvent être dégagées avec Paramount, le studio s'appuyant sur un modèle très différent de sa cible.

Producteur de plusieurs volets de la saga «Mission: Impossible» ainsi que de «Top Gun: Maverick», Skydance ne dispose pas de ses propres canaux de diffusion. Il a été créé en 2010 par David Ellison, fils du co-fondateur d'Oracle, Larry Ellison, qui l'a positionné comme une start-up très performante sur le plan des nouvelles technologies.